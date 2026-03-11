Colas en Lidl desde hoy (11/03) por la chaqueta más elegante y barata que podría ser de Oysho

Los supermercados de Lidl vuelven a convertirse en uno de los puntos más concurridos para las que buscan moda a buen precio. Desde hoy 11 de marzo, numerosas clientas se han acercado a las tiendas de la cadena alemana atraídas por una prenda que ya está dando mucho que hablar: una chaqueta corta tipo gabardina de su marca de moda Esmara. El interés ha sido tal que en algunas tiendas se han formado colas desde primera hora del día, algo que ya es habitual cuando lanzan productos de edición limitada que combinan estilo actual con precios muy ajustados.

El motivo del revuelo está claro, y es que esta chaqueta cuesta solo 12,99 euros. Una cifra que resulta difícil de encontrar en prendas de este estilo, especialmente si se compara con diseños similares de otras marcas de moda. Se trata de una gabardina corta pensada para la primavera, con un diseño sencillo pero elegante que recuerda a modelos mucho más caros. Su corte incluye cuello de solapa, doble botonadura y cinturón para ajustar la cintura, elementos que le dan ese aire clásico. Además, cuenta con bolsillos laterales y un largo que resulta cómodo para el día a día, lo que ha despertado el interés de muchas compradoras que buscan una prenda práctica sin gastar demasiado.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su estética, muy parecida a la de chaquetas que suelen verse en tiendas de moda deportiva o marcas de estilo casual. De hecho, algunas consumidoras han comentado en redes sociales que el diseño podría pasar perfectamente por una prenda de Oysho, lo que ha contribuido a que el producto gane popularidad en muy poco tiempo. La chaqueta está disponible en dos colores básicos, beige y azul marino, tonos fáciles de combinar con la mayoría de prendas del armario y que funcionan tanto para looks más formales como para el día a día.

La chaqueta estilo gabardina de Lidl

Este tipo de fenómenos no son nuevos para Lidl. En los últimos años, varios artículos de su línea de moda han conseguido gran repercusión gracias a una estrategia que mezcla tendencias actuales con precios muy competitivos. Las colecciones suelen llegar a las tiendas en cantidades limitadas, lo que provoca que muchos clientes acudan el mismo día del lanzamiento para asegurarse de encontrar su talla. En el caso de esta chaqueta, está disponible en tallas que van aproximadamente desde la 34 hasta la 46, aunque algunas de ellas empiezan a agotarse.

Otro detalle que también valoran algunos compradores es que la prenda está fabricada en parte con materiales reciclados y cuenta con certificaciones textiles que garantizan que el tejido no contiene sustancias nocivas. Aunque se trate de una chaqueta económica, Lidl mantiene ciertos estándares en la producción de su ropa, algo que cada vez pesa más en la decisión de compra de muchos consumidores. A esto se suma que se trata de una prenda ligera, pensada para esos días de primavera en los que el tiempo todavía es cambiante y se necesita una capa extra sin que resulte demasiado abrigada.