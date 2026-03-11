Hacer búlgaras está bien pero hay un ejercicio mucho mejor para marcar músculo antes del verano

Las sentadillas búlgaras se han convertido en uno de los ejercicios más populares en las rutinas de fuerza para piernas y glúteos. Su combinación de trabajo unilateral, equilibrio y activación muscular las ha hecho bastante comunes en los gimnasios y en los entrenamientos personales. Sin embargo, algunos entrenadores señalan que existe una forma de realizarlas que puede resultar todavía más eficaz para aquellas personas que buscan mejorar su fuerza y definir el músculo de una forma más progresiva.

Se trata de realizar este movimiento utilizando una máquina Multipower, o también conocida como máquina Smith, que permite hacer el ejercicio con una barra guiada que aporta una mayor estabilidad. Según varios entrenadores, esta forma diferente de búlgaras facilita que el esfuerzo se concentre de forma directa en el músculo, algo clave cuando el objetivo es aumentar la fuerza o la masa muscular.

La versión guiada puede ser mejor

La sentadilla búlgara tradicional exige tener bastante equilibrio, ya que una pierna se encuentra elevada y apoyada en un soporte, mientras que la otra soporta la mayor parte del peso. Esto hace que una parte del esfuerzo se encuentre destinada a mantener la estabilidad del cuerpo.

Cuando el ejercicio se realiza en Multipower, la barra se va moviendo sobre un recorrido fijo. Esta característica permite controlar mejor el movimiento y centrarse en trabajar el músculo sin tener que preocuparse tanto por el equilibrio. Además, al tener una mayor estabilidad, muchas personas pueden ir aumentando de forma progresiva el peso o las repeticiones, algo fundamental para estimular el crecimiento personal.

La clave es combinar ejercicios

Los especialistas coinciden en que no se trata de sustituir por completo la versión clásica de las sentadillas búlgaras, sino de aprovechar las diferentes versiones de las sentadillas, según el objetivo del entrenamiento. Mientras que la versión libre mejora el equilibrio y la coordinación, la máquina Multipower ayuda a tener un aumento progresivo de la carga.

De esta forma, se pueden alternar ambas opciones dentro de la rutina para crear una estrategia eficaz para aquellos que buscan ganar fuerza, mejorar la técnica e ir definiendo el músculo de cara al verano.