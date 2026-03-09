OUIGO estima transportar a más de 100.000 viajeros a descubrir lo mejor de las Fallas de Valencia

La pólvora en el aire, el sonido inconfundible de la mascletà y el arte efímero en plena calle: así se vive marzo en Valencia. Las Fallas celebran sus días grandes del 15 al 19 de marzo, transformando la ciudad en un museo al aire libre donde los maestros falleros muestran su tradición, creatividad y emoción durante casi tres semanas, y a la que OUIGO espera viajar junto a más de 100.000 personas.

Todos estos viajeros podrán trasladarse de forma cómoda y rápida para disfrutar de una escapada primaveral sin complicaciones, recorrer la ciudad a pie y dejarse llevar por la energía de una de las fiestas más internacionales de España. Así, se unirán a los valencianos para vivir en primera persona el apasionante programa que combina tradición, arte y emoción.

¿Qué hacer durante Las Fallas?

Visita la exposición del Ninot en el Museu de les Ciències

Es una de las visitas imprescindibles durante las Fallas: un escaparate único donde se reúnen los mejores ninots de todas las comisiones, cada uno compitiendo por ser el elegido para el indulto y salvarse de la Cremà. Ubicada en el Museu de les Ciències, permite disfrutar de cerca del talento de los artistas falleros, apreciar los detalles, la sátira y el ingenio que caracterizan a estas figuras tan emblemáticas. Los visitantes pueden votar su ninot favorito, convirtiendo la exposición en una experiencia participativa y muy fallera.

Y vibra con las Mascletàs en la Plaza del Ayuntamiento

Uno de los actos más emblemáticos de las Fallas, un estallido rítmico de pólvora que transforma cada mediodía la Plaza del Ayuntamiento en un auténtico espectáculo sonoro. Valencia vibra al compás de la pirotecnia, en una experiencia que no se ve: se siente, literalmente, bajo los pies. Su intensidad y coordinación la convierten en un ritual fallero imprescindible, capaz de emocionar tanto a locales como a quienes la descubren por primera vez.

Más allá de las Fallas: algunas paradas obligatorias

Empezar la mañana de Fallas con un desayuno en El Contraste es una apuesta segura para cargar energías antes de recorrer la ciudad. Sus famosos buñuelos de calabaza y churros recién hechos, acompañados de horchata o chocolate, hacen de este clásico local del Eixample un punto ideal para arrancar el día con sabor auténticamente valenciano. Su atmósfera de barrio y su propuesta tradicional lo convierten en una parada imprescindible antes de sumergirse en la fiesta.

En Valencia no conciben las fiestas sin un esmorzaret en condiciones y Mesón Canela cumple con esa tradición con creces. Ubicado en el barrio de Campanar, este clásico con más de 50 años de historia destaca por su dominio absoluto del almuerzo valenciano y por su famosa variedad de bocadillos, entre ellos iconos como el Brasqueitor, el Don Ramón o el Cabrón, todos elaborados con producto local y pan crujiente.

En plena euforia fallera, hacer una parada en la playa de la Malvarrosa para disfrutar de una auténtica paella en Casa Carmela es casi un ritual valenciano. Este restaurante centenario, famoso por sus paellas de leña elaboradas con ingredientes locales, ofrece el escenario perfecto para desconectar un momento del bullicio festivo y saborear tradición frente al mar.

Un parón a media tarde en mitad del ambiente fallero sienta de maravilla con el cremaet de Bar Congo. Un lugar donde lo preparan con mimo, flambeando el licor para que aparezcan esos aromas a canela y cítricos tan característicos y que lo han convertido en uno de los cremaets de referencia de la ciudad.

