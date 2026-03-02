El auge de los emprendedores sénior: por qué los mayores de 40 triunfan en ecommerce

En el inconsciente colectivo, suele creerse que el mundo de los negocios digitales y las redes sociales está reservado para aquellas personas nacidas en el nuevo milenio.

Pero lejos de eso, cada vez son más los hombres y mujeres mayores de 40 años que se acercan al emprendimiento. Entre ellos, son muchos los que están derivando hacia el comercio digital, buscando una oportunidad real para generar ingresos extra, reinventarse laboralmente o incluso recuperar el control de su tiempo, priorizando la familia y las reuniones sociales.

En este contexto, la Academia CostarrosaClub emerge como una de las formaciones más elegidas por este “nuevo” grupo de emprendedores, que no parten desde un lugar puramente tecnológico sino desde la experiencia de un camino recorrido fuera del ámbito digital.

¿Cuál es la clave y la propuesta de esta empresa española, creada por David Costarrosa, para cautivar estos perfiles?

En primer lugar, no hacerse eco del lugar común que suelen ofrecer este tipo de capacitaciones como “hazte rico en 3 meses” o “cómprate un coche de lujo con tu primer producto”.

CostarrosaClub es una formación 100% práctica, sin tecnicismos ni palabras innecesarias y con foco absoluto en la ejecución de una metodología. Su lenguaje llano y su acompañamiento personalizado empatizan perfectamente con perfiles que nunca han experimentado el emprendimiento digital ni han creado, desde cero, una tienda online.

“Desde hace un tiempo, hemos notado que una gran parte de los nuevos alumnos de la formación no vienen del mundo digital. Son personas con familia, responsabilidades y poco tiempo libre que necesitan claridad y una metodología que funcione”, explican desde el equipo de CostarrosaClub.

La formación abarca todo el proceso de creación de una marca desde cero: elegir su nombre, buscar y validar un producto ganador, crear la tienda y la página de producto. Además, generar los vídeos para venderlo y luego realizar su lanzamiento a través de una de las plataformas de publicidad más grandes del mundo.

Todo esto, trabajado a partir de una metodología paso a paso, con clases grabadas y en directo, acompañamiento personalizado y un enfoque en el desarrollo de la disciplina, constancia y mentalidad a largo plazo.

«Lo he logrado con constancia y mentalidad positiva»

Maite es uno de los perfiles habituales dentro de la formación. Una mujer de más de 50 años que comenzó hace un año y que resume perfectamente el espíritu de la Academia CostarrosaClub: “Al principio me costó mucho entender cómo era este negocio, sobre todo lo de Facebook. Pero con constancia y mentalidad positiva ya voy por la 5.ª importación de mi producto ganador. Aún me queda mucho camino por recorrer y aprender, pero agradezco la decisión que tomé en su día de ingresar a la formación”.

La experiencia profesional previa, la capacidad de organización y la mentalidad madura producto de los tropiezos propios de la vida se están convirtiendo en una ventaja real dentro del comercio electrónico.

En este contexto, CostarrosaClub ha sabido adaptar su formación a este tipo de perfiles demostrando que, después de los 40 años, no solo es posible emprender y ganar dinero por internet, sino que alcanzarlo se ha vuelto cada vez más habitual.