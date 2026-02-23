Air Europa suma por primera vez Bolonia y Tánger a su red de destinos estivales

Air Europa encara la próxima temporada de verano con un refuerzo de su oferta en rutas estivales y la incorporación de nuevos destinos a su red. La compañía estrenará este verano operaciones con Bolonia y Tánger y volverá a volar, un año más, a Túnez, Marrakech, Atenas y Alghero, ampliando así sus opciones de conectividad durante los meses de mayor demanda.

Desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, la aerolínea operará de forma puntual dos nuevas rutas. En el caso de la ciudad italiana de Bolonia, establecerá tres frecuencias semanales entre los meses de julio y agosto. Por su parte, los vuelos a Tánger comenzarán el próximo 16 de junio con tres frecuencias por semana, que se incrementarán progresivamente hasta alcanzar las cinco en agosto, antes de concluir la operativa a mediados de septiembre.

Asimismo, Air Europa recuperará otros cuatro destinos habituales en su programación de verano. Túnez contará con tres frecuencias semanales desde finales de mayo hasta finales de septiembre, que se elevarán a cinco durante los meses de julio y agosto. De forma similar, Marrakech volverá a integrarse en la red de la compañía a partir de principios de abril con dos frecuencias a la semana, que aumentarán también hasta cinco vuelos semanales en julio y agosto, para cerrar la operativa a mediados de octubre con dos frecuencias.

En cuanto a Alghero, en Cerdeña, las operaciones se reanudarán el 3 de julio y se mantendrán hasta el 30 de agosto, con tres frecuencias semanales. Por último, Atenas se incorporará a la red europea de Air Europa desde mediados de junio hasta mediados de septiembre con un vuelo diario durante prácticamente toda la operativa.

Todas estas rutas, que se traducen en más de 700 vuelos ida y vuelta de los distintos destinos y con una oferta cercana a los 130.000 nuevos asientos, se operarán con la flota Boeing 737 de Air Europa. Este modelo, especialmente en su versión MAX, ofrece una mayor capacidad y confort en cabina en vuelos de corto y medio radio, junto con un consumo más eficiente y una reducción significativa de emisiones.