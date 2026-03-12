OUIGO reta a la ‘Maldición de Oporto’ e invita a parejas a cambiar el destino de su amor en Semana Santa

Se acerca Semana Santa, una época en la que miles de parejas aprovechan para organizar una escapada romántica. Mientras París presume de ser la ciudad donde florece el amor, Oporto se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de Europa para perderse en pareja: miradores al atardecer, paseos junto al río y cafés donde compartir pastelitos y hacer planes de futuro.

Sin embargo, sobre esta ciudad lusa pesa una popular leyenda urbana: la conocida “maldición de Oporto”, según la cual, pareja que visita la ciudad, pareja que rompe. Algunos incluso la han bautizado como el “triángulo de las Bermudas de los novios”, insinuando que el viaje marca un antes y un después en muchas relaciones.

Con el objetivo de darle la vuelta a este mito, OUIGO, la compañía de trenes de alta velocidad -que prevé alrededor de 275.000 desplazamientos en Semana Santa-, ha presentado “Cambia tu destino, cambiando tu destino”, una iniciativa que invita a las parejas con billetes a Oporto a cambiar el rumbo de su relación eligiendo viajar a cualquiera de los destinos de la compañía, transformando así el rumbo de su escapada… y, quién sabe, también el de su relación.

“Cambia tu destino, cambiando tu destino”

Para darle la vuelta a la leyenda e invitar a cambiar el destino de su relación, OUIGO propone a todas aquellas parejas que tengan un billete con destino Oporto que esta Semana Santa opten por viajar a alguno de los destinos en los que la compañía opera.

Para ello, los viajeros deberán enviar a OUIGO, entre el 12 y el 16 de marzo, una foto de sus billetes a Oporto y seleccionar el destino OUIGO al que desean viajar. Los más rápidos en hacerlo conseguirán billetes para disfrutar de una escapada a uno de los destinos OUIGO*.

Además, para aquellos que esta Semana Santa no tienen compañero/a de viaje, por haber sufrido en primera persona la popular “maldición de Oporto” o porque aún no han encontrado a su pareja ideal, OUIGO ha preparado una experiencia única el 28 de marzo en Madrid. Un encuentro en el que los solteros podrán transformar sus historias de desamor en momentos compartidos y, quién sabe, en la oportunidad de cambiar de rumbo.

La experiencia contará con la participación de Alba Carrillo, porque si hay una soltera a la que no le hace falta viajar a Oporto para dejarlo con sus parejas, esa es ella. Por eso, en esta ocasión, Alba se sumará al plan dispuesta a reescribir su historia sentimental y, de paso, romper de una vez por todas la maldición.

Así entre confidencias, humor y segundas oportunidades, la experiencia consistirá en disfrutar de un divertido tardeo en el icónico Tardeo Madrid. Una cita pensada para que las historias del pasado se queden atrás y den paso a nuevas conexiones, en un entorno que combinará música, buen ambiente y muchas ganas de pasarlo bien. Para participar desde el próximo 17 de marzo hasta el 22 de marzo, los más intrépidos deberán acceder al perfil de Instagram de @OUIGO_es, donde encontrarán toda la información necesaria para formar parte de este evento sinigual.

OUIGO presenta esta iniciativa para animar a sus viajeros a seguir disfrutando de los destinos de la marca y continuar viviendo nuevas experiencias, en unas fechas en las que la compañía estima transportar alrededor de 275.000 viajeros con motivo de Semana Santa.