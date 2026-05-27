Nordés invita a descubrir el arte de la coctelería este Día Mundial de la Ginebra

Con motivo del Día Mundial de la Ginebra, Nordés propone un plan pensado para los amantes de la mixología y del aperitivo atlántico: un taller experiencial en el que descubrir algunas de las recetas más icónicas de la marca de la mano de bartenders expertos. Una experiencia que llevará la Maxia Pura de Nordés a 11 Nudos Nordés Rooftop los próximos días 10 y 11 de junio, donde los botánicos, las notas vínicas de la uva albariño y la creatividad en copa serán los grandes protagonistas.

Durante estas dos jornadas, los asistentes podrán adentrarse en el arte de la coctelería aprendiendo a preparar algunos de los cócteles más emblemáticos de Nordés, mientras descubren técnicas, combinaciones y pequeños trucos para recrear en casa el perfecto aperitivo atlántico.

De la mano de la ginebra premium, aprenderán a elaborar Nordesiño, el cóctel más icónico de la marca: una aperitivo ligero, refrescante y fácil de beber que combina Nordés gin, vino albariño y tónica. Nacido para acompañar la hora del aperitivo, su perfil fresco y versátil lo convierte en el aliado perfecto para disfrutar y transformar cualquier momento ordinario en algo extraordinario.

Con el verano a la vuelta de la esquina, no hay mejor aliado que un cóctel cítrico y refrescante como Nordés Verbena. Inspirado en la limonada, esta propuesta combina la personalidad aromática y atlántica de Nordés con notas cítricas vibrantes y el contrapunto ligeramente dulce de la hierbabuena. Ligero, sofisticado y fácil de disfrutar, Nordés Verbena se convierte en el acompañamiento perfecto para las tardes largas, los aperitivos al sol y las noches que saben a verano.

Para quienes prefieren sabores más suaves, afrutados y golosos, durante el taller también aprenderán a preparar Nordés Clover, una reinterpretación fresca y contemporánea de uno de los grandes clásicos de la coctelería. Una creación elegante, aromática y sorprendentemente equilibrada, donde el carácter atlántico de Nordés gin se combina con frutos rojos y una delicada textura espumosa para dar lugar a un cóctel perfecto para disfrutar durante los meses más cálidos.

Los talleres de coctelería de Nordés tendrán lugar los días 10 y 11 de junio en 11 Nudos Nordés Rooftop, en horario de 19:00h a 20:30h. Las entradas están disponibles a través de Fever por un precio de 38€. Una experiencia pensada para descubrir nuevas formas de disfrutar Nordés este verano, aprender a preparar algunos de los cócteles más emblemáticos de la marca y brindar al más puro estilo atlántico.