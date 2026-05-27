Cómo inscribirse para ver gratis al Papa León XIV en Barcelona: fecha y entradas para asistir a Montjuic

La visita del Papa León XIV a España ya se ha convertido en uno de los acontecimientos religiosos y sociales más esperados de este 2026. El Pontífice estará en Barcelona los días 9 y 10 de junio y protagonizará un gran acto multitudinario con una vigilia en el Estadio de Montjuic. La entrada al evento será completamente gratuita, pero el acceso estará limitado por el aforo y se necesitará tener una entrada para poder entrar.

¿Cuándo estará el Papa en Barcelona?

El Papa León XIV visitará Barcelona el 9 y 10 de junio de 2026 dentro de su primer viaje oficial a España. Será la primera visita papal al país desde 2011 y uno de los eventos religiosos más importantes de los últimos años en nuestro país.

El gran acto abierto al público del Papa León XIV tendrá lugar el martes 9 de junio a las 20:00 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el Pontífice presidirá una vigilia de oración con jóvenes y personas de todas las edades llegados de toda España y fuera.

El Papa León XIV celebrará otros actos destacados en la ciudad, incluyendo una misa en la Basílica de la Sagrada Familia que coincide con la apertura de una de las torres y una visita al Monasterio de Montserrat.

¿Cómo conseguir entradas?

Las entradas para asistir al acto son gratuitas, pero es obligatorio registrarse de forma online a través de la plataforma habilitada por la organización. El sistema abrió los cupos el 8 de mayo y todas las localidades quedaron agotadas en apenas 15 minutos debido a la enorme demanda.

Cada persona podía reservar varias entradas hasta completar el aforo previsto, que es entre los 37.000 y 39.000 asistentes, dependiendo de las gradas habilitadas por el Ayuntamiento de Barcelona.

Tras agotarse las plazas, la organización habilitó una lista de espera para cubrir las posibles cancelaciones y posibles liberaciones de entradas. Muchas personas siguen pendientes de la apertura de nuevos cupos o de la devolución de entradas.

La organización ha explicado que será necesario presentar la entrada además del DNI durante los controles previos de acceso al estadio. Además, se recomienda llegar con bastante antelación debido al enorme volumen de asistentes que se espera.

El encuentro del Papa León XIV incluirá actuaciones musicales, testimonios de fieles, momentos de oración y participación de jóvenes procedentes de distintas diócesis españolas.