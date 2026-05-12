Hasta 90 euros de multa por entrar en esta calle: la multa que ya es oficial en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona multará con 90 euros a los conductores que accedan sin autorización a la Via Laietana. Las autoridades de la Ciudad Condal han confirmado en un comunicado la instalación de cámaras que formarán parte de un dispositivo de control con el fin de garantizar la accesibilidad en una de las zonas con más tráfico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva multa de Barcelona por entrar en una calle importante de la localidad.

Barcelona ha dado un paso más en lo que respecta al control del tráfico en la ciudad. El Ayuntamiento confirmó hace unos días en un comunicado la activación de cámaras de control de vehículos de Vía Laietana. «Desde el lunes, 27 de abril, entra en funcionamiento el sistema automático que sancionará los vehículos que circulen en sentido ascendente sin la autorización pertinente», confirmó el consistorio catalán en un escrito publicado el pasado 27 de abril.

Esta nueva norma concierne a la Vía Laietana, una de las principales zonas de tráfico que está situada en el centro de la ciudad y que abarca desde el puerto hasta la Gran Vía. «El dispositivo de control está integrado por un sistema de cámaras de lectura de matrícula que sancionará automáticamente las infracciones de acceso», informa el Ayuntamiento de Barcelona, que también informa a los ciudadanos que: «La sanción por circular sin autorización por el carril ascendente de Vía Laietana es de 90 euros».

La nueva multa en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona también ha informado sobre los vehículos que sí tendrán autorización para circular en sentido ascendente. Los colectivos autorizados a circular en sentido montaña son los siguientes:

Transporte público: las líneas V15, 47 y el bus de barrio 120.

Taxis.

Vehículos de emergencia y servicios públicos.

Vecinos y vecinas empadronados de los barrios del Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera y la Barceloneta.

Vehículos de terceros solicitados por los vecinos y vecinas de los barrios mencionados, así como los vehículos de terceros solicitados por los propietarios de un aparcamiento situado en los barrios del Gòtic y de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera.

Personas con movilidad reducida con plaza de aparcamiento en los barrios mencionados.

Los usuarios de los aparcamientos situados en los barrios del Gòtic y de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera.

También estarán autorizados para poder circular por esta calle de Barcelona los clientes de establecimientos como talleres de reparación de vehículos, así como de hoteles, hostales y pensiones situados en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera.

Los vehículos de distribución urbana de mercancías podrán circular libremente entre lunes y sábado en los siguientes horarios: entre las 10.00 y las 12.00 horas, y entre las 14.00 y las 16.00 horas.

El Ayuntamiento de Barcelona también informa sobre los trámites que hay que realizar y los canales para poder disfrutar de esta autorización. «El trámite para pedir la autorización de acceso se puede hacer en línea en el web específico de Vía Laietana, de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana y por teléfono, en el 010», se puede leer en el comunicado del consistorio en el que se ha confirmado esta multa en Barcelona de 90 euros para los vehículos sin autorización que recorran la Vía Laietana en sentido ascendente.