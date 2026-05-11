Cuándo es la rúa del Barcelona: horario y dónde ver por TV en directo la fiesta por el título de Liga del Barça

Todo apuntaba a que el Barcelona iba a conseguir conquistar el título de Liga y finalmente, tras ganar por 2-0 al Real Madrid en el Clásico disputado en el Camp Nou, los jugadores de Hansi Flick consiguieron cantar el alirón delante de sus aficionados. Una vez se consumó su segundo campeonato consecutivo les fue entregado el trofeo que les acredita como campeones y es por ello que ya con él en sus manos van a salir a las calles de la Ciudad Condal para ofrecérselo a todos los aficionados que puedan acercarse a ver la rúa. Te contamos el día, el horario y el canal de televisión para ver en directo el la celebración del Barça.

Qué día es la rúa del Barcelona

Una vez conquistó el título de Liga en el Clásico, el Barça anunció oficialmente sus planes para celebrar este 29º trofeo liguero con sus aficionados por las calles de la Ciudad Condal. El club azulgrana informó que será este lunes 11 de mayo el día escogido para recorrer los diferentes puntos claves de Barcelona en autobús con este último trofeo, pero también con la Supercopa de España que ganaron en Arabia Saudí el pasado mes de enero.

A qué hora empieza la rúa del Barcelona

Además, el Barcelona ha informado también en su página web toda la información referida a esta rúa en la que celebrarán por las calles de la Ciudad Condal, junto a sus aficionados, los dos títulos que han conseguido esta temporada. Todo comenzará a las 17:00 horas (horario peninsular) en el Camp Nou con una expedición en la que estará el autobús del primer equipo y otros vehículos institucionales y de apoyo, estando todo controlado por la policía y con el apoyo de servicios sanitarios.

El FC Barcelona celebrarà aquest dilluns amb l’afició la rua dels campions de la Lliga 2025/26 i la Supercopa. 👉 https://t.co/n1wOPi03E2 pic.twitter.com/l88x6Lj8An — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 10, 2026

La rúa arrancará en el Camp Nou y atravesará calles como la Travessera de Les Corts, Numancia, Berlín o París. En la calle Balmes la comitiva del Barcelona irá hasta la Gran Vía de les Corts Catalanes y llegarán al Paseo de Gracia, yendo hasta La Pedrera. Luego tocará regresar al Camp Nou y el retorno será con un recorrido parecido, aunque en esta ocasión pasarán por la calle Provençam Aribau y la avenida de Sarriá.

Dónde ver por TV en directo gratis y en vivo online la rúa del Barcelona

Todos aquellos aficionados del Barcelona que no puedan acudir por cualquier motivo o que sean de fuera de la Ciudad Condal también tienen que saber que la rúa del equipo para celebrar los títulos de la Liga y de la Supercopa de España se podrá ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online mediante varias vías. Una de ellas será la del canal de Youtube del club azulgrana, que estará emitiendo todo lo que suceda en esta celebración en la que la primera plantilla ofrecerá los trofeos a los aficionados que puedan acercarse a disfrutar del paso del autobús.

También podrían haber otras opciones por televisión, ya que canales como los temáticos de deportes que posee Movistar+ o la propia televisión autonómica de Cataluña, TV3, podrían hacer un despliegue especial para llevar a todos los hogares la celebración de la plantilla del Barcelona por las calles de la Ciudad Condal, donde se darán un baño de masas con los aficionados que festejarán la segunda Liga consecutiva.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO también vamos a seguir con todo tipo de detalles lo que ocurra durante la rúa del Barça por las calles catalanas y publicaremos todas las noticias destacables de lo que suceda durante el viaje en autobús de Hansi Flick, el resto del cuerpo técnico y de toda la plantilla del Barcelona.