Así queda el palmarés de la Liga tras el título del Barcelona

El Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga 25/26 en un alarde de regularidad esta temporada, sumando un título más a su palmarés, alcanzando su trofeo número 29 del campeonato doméstico. Los de Hansi Flick han sido más solventes que ningún otro equipo esta campaña, consiguiendo revalidar el título que consiguieron el pasado curso, un trofeo más para sus vitrinas.

Todos los campeones de la historia de la Liga

Con este nuevo título de Liga para el FC Barcelona, el segundo consecutivo y segundo también para Hansi Flick como entrenador blaugrana, el club blaugrana alcanza su trofeo nacional número 29, aún lejos del gran dominador del campeonato doméstico y el palmarés, un Real Madrid que a lo largo de su historia se ha proclamado ganador en 36 ocasiones, más de un tercio de los títulos en juego.

Tanto Barcelona (29) como Real Madrid (36) son los grandes dominadores del palmarés del título de Liga, muy por encima del Atlético de Madrid (11), que solamente ha logrado sumar dos Ligas en el actual siglo, en los últimos 27 campeonatos domésticos. El Athletic de Bilbao es el siguiente en el listado con 8 títulos ligueros, aunque llevan 42 años sin alzarse con un nuevo campeonato liguero.

Le sigue en la lista el Valencia, con 6, siendo dos de ellos en el presente siglo, en el 2002 y 2004 en su segunda etapa dorada, después de la de los años 40. Con 2 Ligas está la Real Sociedad, con el doble campeonato en años consecutivos (1981 y 1982). Cierran la lista con una Liga tanto Real Betis (1935), Sevilla (1946) y Deportivo de la Coruña (2000), éste último uno de los que ha conseguido un título en el presente siglo.

Así queda el palmarés de la Liga

Real Madrid (36) : 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024.

: 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024. FC Barcelona (29) : 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023, 2025 y 2026.

: 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023, 2025 y 2026. Atlético de Madrid (11) : 1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014 y 2021.

: 1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014 y 2021. Athletic de Bilbao (8) : 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983 y 1984.

: 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983 y 1984. Valencia (6) : 1942, 1944, 1947, 1971, 2002 y 2004.

: 1942, 1944, 1947, 1971, 2002 y 2004. Real Sociedad (2) : 1981 y 1982.

: 1981 y 1982. Deportivo de la Coruña (1) : 2000.

: 2000. Sevilla (1) : 1946.

: 1946. Real Betis (1): 1935.

Los campeones de Liga, temporada a temporada