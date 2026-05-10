Así queda el palmarés de la Liga tras el título del Barcelona
Tras la Liga número 29 del Barcelona, así queda el palmarés completo del campeonato doméstico, temporada a temporada y club a club
El Barcelona ya es campeón de Liga por 29ª vez
El Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga 25/26 en un alarde de regularidad esta temporada, sumando un título más a su palmarés, alcanzando su trofeo número 29 del campeonato doméstico. Los de Hansi Flick han sido más solventes que ningún otro equipo esta campaña, consiguiendo revalidar el título que consiguieron el pasado curso, un trofeo más para sus vitrinas.
Todos los campeones de la historia de la Liga
Con este nuevo título de Liga para el FC Barcelona, el segundo consecutivo y segundo también para Hansi Flick como entrenador blaugrana, el club blaugrana alcanza su trofeo nacional número 29, aún lejos del gran dominador del campeonato doméstico y el palmarés, un Real Madrid que a lo largo de su historia se ha proclamado ganador en 36 ocasiones, más de un tercio de los títulos en juego.
Tanto Barcelona (29) como Real Madrid (36) son los grandes dominadores del palmarés del título de Liga, muy por encima del Atlético de Madrid (11), que solamente ha logrado sumar dos Ligas en el actual siglo, en los últimos 27 campeonatos domésticos. El Athletic de Bilbao es el siguiente en el listado con 8 títulos ligueros, aunque llevan 42 años sin alzarse con un nuevo campeonato liguero.
Le sigue en la lista el Valencia, con 6, siendo dos de ellos en el presente siglo, en el 2002 y 2004 en su segunda etapa dorada, después de la de los años 40. Con 2 Ligas está la Real Sociedad, con el doble campeonato en años consecutivos (1981 y 1982). Cierran la lista con una Liga tanto Real Betis (1935), Sevilla (1946) y Deportivo de la Coruña (2000), éste último uno de los que ha conseguido un título en el presente siglo.
Así queda el palmarés de la Liga
- Real Madrid (36): 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024.
- FC Barcelona (29): 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023, 2025 y 2026.
- Atlético de Madrid (11): 1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014 y 2021.
- Athletic de Bilbao (8): 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983 y 1984.
- Valencia (6): 1942, 1944, 1947, 1971, 2002 y 2004.
- Real Sociedad (2): 1981 y 1982.
- Deportivo de la Coruña (1): 2000.
- Sevilla (1): 1946.
- Real Betis (1): 1935.
Los campeones de Liga, temporada a temporada
- Temporada 2024/25: FC Barcelona
- Temporada 2023/24: Real Madrid
- Temporada 2022/23: FC Barcelona
- Temporada 2021/22: Real Madrid
- Temporada 2020/21: Atlético Madrid
- Temporada 2019/20: Real Madrid
- Temporada 2018/19: FC Barcelona
- Temporada 2017/18: FC Barcelona
- Temporada 2016/17: Real Madrid
- Temporada 2015/16: FC Barcelona
- Temporada 2014/15: FC Barcelona
- Temporada 2013/14: Atlético Madrid
- Temporada 2012/13: FC Barcelona
- Temporada 2011/12: Real Madrid
- Temporada 2010/11: FC Barcelona
- Temporada 2009/10: FC Barcelona
- Temporada 2008/09: FC Barcelona
- Temporada 2007/08: Real Madrid
- Temporada 2006/07: Real Madrid
- Temporada 2005/06: FC Barcelona
- Temporada 2004/05: FC Barcelona
- Temporada 2003/04: Valencia
- Temporada 2002/03: Real Madrid
- Temporada 2001/02: Valencia
- Temporada 2000/01: Real Madrid
- Temporada 1999/00: Deportivo La Coruña
- Temporada 1998/99: FC Barcelona
- Temporada 1997/98: FC Barcelona
- Temporada 1996/97: Real Madrid
- Temporada 1995/96: Atlético Madrid
- Temporada 1994/95: Real Madrid
- Temporada 1993/94: FC Barcelona
- Temporada 1992/93: FC Barcelona
- Temporada 1991/92: FC Barcelona
- Temporada 1990/91: FC Barcelona
- Temporada 1989/90: Real Madrid
- Temporada 1988/89: Real Madrid
- Temporada 1987/88: Real Madrid
- Temporada 1986/87: Real Madrid
- Temporada 1985/86: Real Madrid
- Temporada 1984/85: FC Barcelona
- Temporada 1983/84: Athletic de Bilbao
- Temporada 1982/83: Athletic de Bilbao
- Temporada 1981/82: Real Sociedad
- Temporada 1980/81: Real Sociedad
- Temporada 1979/80: Real Madrid
- Temporada 1978/79: Real Madrid
- Temporada 1977/78: Real Madrid
- Temporada 1976/77: Atlético Madrid
- Temporada 1975/76: Real Madrid
- Temporada 1974/75: Real Madrid
- Temporada 1973/74: FC Barcelona
- Temporada 1972/73: Atlético Madrid
- Temporada 1971/72: Real Madrid
- Temporada 1970/71: Valencia
- Temporada 1969/70: Atlético Madrid
- Temporada 1968/69: Real Madrid
- Temporada 1967/68: Real Madrid
- Temporada 1966/67: Real Madrid
- Temporada 1965/66: Atlético Madrid
- Temporada 1964/65: Real Madrid
- Temporada 1963/64: Real Madrid
- Temporada 1962/63: Real Madrid
- Temporada 1961/62: Real Madrid
- Temporada 1960/61: Real Madrid
- Temporada 1959/60: FC Barcelona
- Temporada 1958/59: FC Barcelona
- Temporada 1957/58: Real Madrid
- Temporada 1956/57: Real Madrid
- Temporada 1955/56: Athletic de Bilbao
- Temporada 1954/55: Real Madrid
- Temporada 1953/54: Real Madrid
- Temporada 1952/53: FC Barcelona
- Temporada 1951/52: FC Barcelona
- Temporada 1950/51: Atlético Madrid
- Temporada 1949/50: Atlético Madrid
- Temporada 1948/49: FC Barcelona
- Temporada 1947/48: FC Barcelona
- Temporada 1946/47: Valencia
- Temporada 1945/46: Sevilla
- Temporada 1944/45: FC Barcelona
- Temporada 1943/44: Valencia
- Temporada 1942/43: Athletic de Bilbao
- Temporada 1941/42: Valencia
- Temporada 1940/41: Atlético Aviación
- Temporada 1939/40: Atlético Aviación
- Temporada 1935/36: Athletic de Bilbao
- Temporada 1934/35: Real Betis
- Temporada 1933/34: Athletic de Bilbao
- Temporada 1932/33: Madrid FC
- Temporada 1931/32: Madrid FC
- Temporada 1930/31: Athletic de Bilbao
- Temporada 1929/30: Athletic de Bilbao
- Temporada 1928/29: FC Barcelona
Temas:
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