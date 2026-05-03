El Barcelona de Flick puede llegar a los 100 puntos: lleva 10 victorias seguidas en Liga

El Barcelona está a cuatro partidos y cuatro victorias de una Liga de tres cifras, de alcanzar los tan difícil 100 puntos en una misma temporada. La racha de resultados del equipo desde finales de febrero, con diez victorias consecutivas, no solamente les ha permitido amarrar el título liguero pese a la presión del Real Madrid, sino que les deja en una posición ventajosa para que este Barcelona de Hansi Flick entre en la historia: a 12 puntos de los 100.

Cinco tropiezos contados en lo que va de Liga, en 34 jornadas, dejan al Barcelona de Flick con 88 puntos, a solamente 12 puntos de los 100, con cuatro jornadas y precisamente 12 puntos aún por disputar. Es una posibilidad real para los culés, que aún deben disputar el Clásico en el Camp Nou ante el Real Madrid, salida ante el Alavés, visita del Betis a la Ciudad Condal y cierre de la temporada en Mestalla ante el Valencia. Ese es el camino hacia la cifra redonda de los 100 puntos.

El Barcelona lleva 10 jornadas consecutivas sin fallar, sumando victoria tras victoria y abriendo aún más la brecha que ya había generado tiempo atrás por el liderato, dejando imposible la lucha por el trofeo al Real Madrid. Una decena de triunfos de todo tipo, algunos sufridos y ajustados, algún que otro polémico, pero también otros con goleadas soberbias. El Barcelona de Flick ha sido sumamente regular, sobre todo en cuanto a resultados, no tanto por su estilo de juego.

Las dos rachas del Barcelona de Flick

Los números de este Barcelona de Flick son aún más loables si echamos la vista atrás, si conectamos las dos rachas de resultados más importantes que han conseguido este curso. La primera fue tras enlazar en un mismo mes dos de las cuatro derrotas en Liga esta temporada, ante el Sevilla (4-1) y ante el Real Madrid en el primer Clásico (2-1), ambos como visitante.

Después de aquello, el conjunto culé acumuló nueve victorias consecutivas antes de su siguiente pinchazo, ante la Real Sociedad en Anoeta (2-1). Así, sumó tres victorias seguidas más hasta la siguiente y última derrota, ante el Girona en Montilivi (2-1), momento en el que inició la racha de 10 triunfos consecutivos que aún tiene vigente tras vencer a Osasuna por 1-2 este sábado.

En total, unificando ambas rachas, son 22 triunfos en los últimos 24 partidos de Liga para los culés, número que permiten entender la posibilidad que tiene abierta este Barcelona de Flick para alcanzar los 100 puntos esta temporada, un objetivo prohibitivo para casi todos, excepto para el Real Madrid de José Mourinho y el Barça de Tito Vilanova, técnicos que comparten el récord de 100 puntos.

El Barcelona de Flick va camino también de hacer una temporada perfecta como local… en tres estadios diferentes. Los culés, a falta de dos partidos en el Camp Nou, no han cedido puntos en ninguno de sus encuentros como equipo local en el Johan Cruyff ni en el Estadio Olímpico Lluís Companys, tres estadios diferentes esta temporada. Sus únicos tropiezos, las cuatro derrotas mencionadas y un empate a uno ante el Rayo Vallecano en Vallecas.