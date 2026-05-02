Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra Osasuna

La victoria del Barcelona por la mínima en Pamplona (1-2) obliga al Real Madrid a ganar este domingo al Espanyol si no quieren que los culés sean ya campeones. Si el Madrid empata o pierde en Cornellá-El Prat (juega este domingo, 21:00 horas), el Barça será campeón. Los culés, con un partido jugado más, se distancian a 14 puntos del Real Madrid en la clasificación de la Liga.

Con 12 puntos todavía en juego (cuatro jornadas), si los blancos ganan al Espanyol reducirán la distancia a 11 puntos. Todavía habría Liga y el Barcelona sería campeón en el Clásico del próximo domingo (10 de mayo) si gana o empata ante el Real Madrid.

Con 88 puntos, son 14 los que tiene de ventaja con el Real Madrid (74). El Real Madrid juega este domingo (21:00 horas) ante el Espanyol en Barcelona en un duelo que marcará lo que pueda pasar la semana siguiente, también en Barcelona, pero en esa ocasión en el Clásico. Si gana, llegará con vida al Camp Nou. Si no gana, el Barça ya será campeón este sábado y el Real Madrid llegará al estadio azulgrana sin ninguna opción.

Al Barcelona le quedan ya sólo cuatro partidos en esta Liga que ganará antes o después. Serán ante Real Madrid (Camp Nou), Alavés (Mendizorroza), Betis (Camp Nou) y Valencia (Mestalla). Por su parte, el Real Madrid tiene en el calendario, además del Espanyol y el Barcelona, al Real Oviedo (Bernabéu), Sevilla (Sánchez-Pizjuán) y Athletic Club (Bernabéu). Pero todo está decidido.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 88 puntos Real Madrid – 74 Villarreal – 68 Atlético de Madrid – 63 Betis – 50 Celta de Vigo – 44 Getafe – 44 Athletic Club – 44 Real Sociedad – 43 Osasuna – 42 Rayo Vallecano – 39 Espanyol – 39 Valencia – 39 Elche – 38 Mallorca – 38 Girona – 38 Alavés – 36 Sevilla – 34 Levante – 33 Real Oviedo – 28

Resultados de la 34ª jornada

Girona 0-1 Mallorca

Villarreal 5-1 Levante

Valencia 0-2 Atlético de Madrid

Alavés 2-4 Athletic Club

Osasuna 1-2 Barcelona

Quedan por disputarse: