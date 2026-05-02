Alineación del Real Madrid contra el Espanyol: Vinicius busca compañero

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Espanyol en RCDE Stadium tiene varias bajas importantes. Arbeloa no podrá contar con seis jugadores por lesión -Militao, Rodrygo, Mbappé, Güler, Courtois y Carvajal-. También hay que descartar que Ceballos está sano, pero no irá convocado por decisión técnica.

En la portería estará Lunin, ya que Courtois sigue recuperándose de una lesión muscular. En el lateral derecho formará Trent Alexander-Arnold, mientras que por el costado izquierdo jugará Álvaro Carreras. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, con Valverde por delante. La duda es si Arbeloa apostará por Camavinga o Thiago Pitarch. Bellingham será titular por detrás de un ataque que estará formado por Vinicius y la duda es si a su lado jugará Brahim o Gonzalo.

Una cuestión de honor

«Espero un partido con dos equipos que necesitan ganar por las situaciones diferentes que tenemos. Como siempre, el del Espanyol es un campo complicado. Siempre hay un gran ambiente, con una grandísima afición y es un gran equipo, con un fantástico entrenador. Seguramente los resultados no están siendo tan buenos como el trabajo que están haciendo desde hace bastantes semanas. Lo que he visto durante esta temporada del Espanyol como equipo me ha gustado muchísimo, así que tengo muchísimo respeto y sabemos la dificultad que tendremos mañana», comentó Arbeloa en la previa del encuentro.

El gran objetivo del Real Madrid es sumar la victoria en este encuentro para evitar el alirón del Barcelona, lo que llevaría a los blancos a hacer, o no, el pasillo a los de Flick el próximo domingo. Ganar aplazaría una semana más la sentencia del título, que podrían seguir evitando si ganan en el Camp Nou.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Espanyol: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga o Thiago, Bellingham; Brahim o Gonzalo y Vinicius.