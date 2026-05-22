Horario del Real Madrid de baloncesto – Olympiacos: cuándo es la final de la Euroliga 2026 y dónde ver por TV en directo y en vivo online

Llegó el partido más importante de la temporada en el baloncesto europeo. El Real Madrid de baloncesto y el Olympiacos ganaron sus respectivos encuentros de la semifinal y ahora se citan en la gran final de la Euroliga, donde pelearán en un auténtico partidazo para conseguir el título y suceder al Fenerbahce en el trono europeo. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo todo lo que suceda en Atenas.

Horario del Real Madrid de baloncesto – Olympiacos: a qué hora y cuándo es la final de la Euroliga 2026

El Real Madrid de baloncesto seguirá en Atenas para jugar la final de Euroliga 2026, donde se tendrá que enfrentar al Olympiacos en el choque decisivo en el que se sabrá quién alza en el Telekom Center el trofeo de la máxima competición continental. El cuadro griego sorprendió al cargarse en la primera semifinal al Fenerbahce, que defendía el título, por 79-61. Un rato después llegó el duelo de equipos españoles y fueron los de Sergio Scariolo los que consiguieron sacar el billete para este choque al imponerse al Valencia Basket por 105-90.

La organización de la máxima competición continental programó este Real Madrid de baloncesto – Olympiacos correspondiente a la final de la Euroliga 2026 para este domingo 24 de mayo. El choque en el que los madridistas buscarán imponerse al cuadro heleno para conquistar el título ha sido fijado en el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa y que no haya incidentes entre los aficionados en los aledaños del Telekom Center para que el encuentro pueda comenzar de manera puntual.

Cómo ver en directo gratis y por TV el Real Madrid de baloncesto vs Olympiacos de la Euroliga

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los encuentros que se disputan en la máxima competición continental y, obviamente, todo lo que suceda en la Final Four. Este Real Madrid de baloncesto – Olympiacos de la final de la Euroliga 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de este operador que es de pago, lo que significa que es necesario estar suscrito a él para disfrutar de todo lo que suceda en el Telekom Center. Es por ello que este partidazo en el que está en juego el título no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los aficionados del conjunto de Chamartín y los amantes de este deporte tienen que saber que van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Olympiacos correspondiente a la final de la Euroliga 2026 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que destacar que esta plataforma pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y así disfrutar de todo lo que suceda en el Telekom Center ubicado en Atenas.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo que se disputa en Atenas de la Final Four, ya que tenemos a un enviado especial en Grecia. También narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Olympiacos de la final de la Euroliga 2026 desde una hora antes de que comience. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica, el palmarés de la competición y todas las reacciones relevantes que se produzcan en el Telekom Center.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto vs Olympiacos

Por último, también hay que destacar que los seguidores del conjunto merengue que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la final de la Euroliga 2026 tienen que saber que podrán escuchar por la radio gratis lo que suceda en Atenas. Emisoras como la Ser, Cope, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con las tierras helenas para contar todo lo que esté ocurriendo en el Real Madrid de baloncesto – Olympiacos.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Olympiacos de la Euroliga

El Telekom Center, denominado comúnmente como el OAKA Arena, está situado en Atenas, la capital de Grecia, y fue el escenario escogido para ser la sede de esta Final Four de la Euroliga 2026. La gran final entre el Real Madrid de baloncesto y el Olympiacos se jugará en este recinto que fue inaugurado en 1995 y que tiene capacidad para acoger a unos 18.300 aficionados. Forma parte del Complejo Olímpico de Deportes y se espera que se viva un auténtico ambientazo este domingo como ya se vio el viernes.

Calendario y horarios de los partidos de la Final Four de la Euroliga 2026

Semifinales

Olympiacos 79-61 Fenerbahce.

Real Madrid de baloncesto 105-90 Valencia Basket.

Final