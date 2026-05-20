La Final Four de la Euroliga 2026: dónde ver por televisión en directo y en vivo online gratis todos los partidos

La temporada llega a su fin y tenemos por delante un fin de semana apasionante en la Final Four de la Euroliga 2026. España tendrá a dos representantes, el Real Madrid de baloncesto y el Valencia Basket, aunque ambos se enfrentan en las semifinales. Lo positivo, que uno de los dos peleará por traerse de Atenas el trofeo. En la otra eliminatoria también disfrutaremos de un duelo apasionante con el Olympiacos – Fenerbahce. Ya el domingo será la gran final de la máxima competición continental de este deporte.

Cómo ver por TV en directo los partidos de la Final Four de la Euroliga 2026

Recordamos que el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en directo por televisión todos los partidos que se disputan en la Euroliga fue Movistar+. Esto significa que toda la fase regular y que la Final Four se puede ver de manera íntegra a través de esta plataforma. Hay que tener en cuenta también que se trata de un operador de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todos los encuentros que quedan en la máxima competición continental.

Los canales asignados por este medio de comunicación para retransmitir los diferentes partidos de la Final Four de la Euroliga 2026 podrían ser Vamos, Movistar+ Plus o Movistar Deportes. Hay que destacar que los dos primeros que hemos nombrado vienen incluidos en el paquete básico de esta plataforma, mientras que el tercero de ellos forma parte también de un paquete extra al que habría que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Telekom Center de Atenas.

Cómo ver en streaming y en vivo online gratis la Final Four de la Euroliga 2026

Hay que contar también que habrá posibilidad de ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que suceda durante la Final Four de la Euroliga 2026 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app, que se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, ofrecerá las dos semifinales y también la gran final. Obviamente, hay que ser cliente de este medio para poder verlo mediante esta vía, al igual que por su página web con un ordenador.

Por otro lado, en la página web de OKDIARIO y en la de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información acerca de todo lo que suceda en este apasionante fin de semana en Atenas, Grecia, en la Final Four de la Euroliga 2026, ya que tendremos a un enviado especial para cubrir este pedazo de evento. También narraremos en directo y en vivo online la semifinal que juegan el Real Madrid y el Valencia Basket, además de la gran final que se jugará el domingo. Publicaremos las crónicas de los tres partidos y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones que nos lleguen de los protagonistas.

Horario de todos los partidos de la Final Four de la Euroliga 2026

La organización de la Final Four de la Euroliga 2026 fijo que las semifinales se jugasen este viernes 22 de mayo en el Telekom Center de Atenas. Todo comenzará con un duelo apasionante entre el Olympiacos y el Fenerbahce, siendo el cuadro turco el vigente campeón. Posteriormente llegará el turno al enfrentamiento español entre el Real Madrid de baloncesto y el Valencia Basket. Los dos ganadores se verán las caras el domingo 24 en el partido decisivo por el título.

Semifinales

Olympiacos – Fenerbahce. Viernes 22 de mayo a las 17:00 horas en el Telekom Center.

Real Madrid de baloncesto – Valencia Basket. Viernes 22 de mayo a las 20:00 horas en el Telekom Center.

Final