España volverá a Madrid el 2 de julio y lo hará con Hugo González contra Dinamarca

La selección española de baloncesto volverá a Madrid menos de un año después para jugar el próximo 2 de julio a las 19:00 horas contra Dinamarca el quinto partido de la primera ronda de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. España obtuvo en marzo el pase matemático a la siguiente fase de las ventanas FIBA, en la que buscará su hueco en la cita mundialista, pero antes disputará este choque ante los daneses delante del público de la capital en la Caja Mágica.

Además, lo hará con la estrella madrileña Hugo González, actual jugador de la NBA. El canterano del Real Madrid volverá a jugar un partido en su ciudad un año después de marcharse a Estados Unidos al poder ser convocado durante sus vacaciones con los Boston Celtics. La FEB ha anunciado la cita con una imagen suya, entre otros como Usman Garuba, los hermanos Hernangómez y Sergio de Larrea.

El alero está muy cerca de la selección, de ahí su visita de esta semana al training camp de España con los jóvenes de la NCAA en Madrid, y acudirá a la llamada de Chus Mateo. Hugo González ya jugó con la absoluta a las órdenes de Sergio Scariolo durante las ventanas de la temporada pasada en las que fue clave para el pase al Eurobasket 2025.

España, además de contra Dinamarca en la Caja Mágica, pondrá fin a la primera ronda de las ventanas tres días después (5 de julio) en Georgia. La sede del duelo se debe al acuerdo de colaboración suscrito entre la FEB y el Ayuntamiento de Madrid para la organización de diferentes eventos hasta la celebración del Eurobasket 2029.

España-Dinamarca en Madrid

La Caja Mágica, espacio en el que se disputan diferentes torneos deportivos del máximo nivel, será el escenario en el que la selección española dispute su primer partido del verano y siga dando pasos en su camino hacia el Mundial de Qatar 2027. Los de Chus Mateo buscarán asegurar la primera plaza del grupo y sumar su quinta victoria ante Dinamarca, equipo al que ya superó en Copenhague en el debut del nuevo seleccionador, que sigue imbatible.

España se ha enfrentado a Dinamarca en un total de cinco ocasiones, siempre en partido oficial. Curiosamente, la última vez que la selección jugó contra los daneses en casa, el partido se disputó en Madrid y también correspondía con una fase clasificatoria, en concreto, para el Eurobasket de 2003.

De conseguir la victoria ante Dinamarca, España ya sería automáticamente primera de grupo antes de la última jornada, que se jugará en Tiflis el domingo 5 de julio, a las 17:30. Después de completar la primera fase clasificatoria, los hispanos volverán a concentrarse en agosto de cara a los primeros partidos de la segunda fase, en la que se enfrentarán a las tres primeras selecciones del grupo B, compuesto por Grecia, Portugal, Montenegro y Rumanía.