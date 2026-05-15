El Real Madrid recurre de urgencia a Omer Yutseven, pívot de la NBA

El Real Madrid ha movido ficha para traer un pívot. Ante la plaga de lesiones con Tavares y Len en la enfermería, los de Sergio Scariolo fueron al mercado en la búsqueda de un recambio de lujo para lo que resta de temporada. Un sondeo que ha corrido rápido y que en los próximos días puede oficializarse el fichaje de Omer Yutseven. Un sustituto de lujo que podría ayudar al conjunto blanco, aunque no tanto como les gustaría.

Y es que Yutseven, que fichará por el Real Madrid según adelantó Basket News y confirmó OKDIARIO, solo podría jugar para el playoff de la Liga. Es decir, no podría ayudar en la Final Four de la Euroliga del Valencia en adelante. Aun así, el turco es una operación estratégica. Después de comenzar el curso como una de las estrellas del Panathinaikos, se marchó a la NBA para jugar con los Warriors. Allí se hizo un hueco en el equipo, además de competir también en la G League. Un talento de 2,11 metros, de 27 años, con dos Final Fours a sus espaldas.

Aunque Omer Yutseven cumple con los estándares de calidad que se esperan en el Real Madrid, el turco no podrá ayudar al solitario Garuba. Su llegada sí serviría para dar oxígeno a la rotación en el playoff de la Liga. Con el primer puesto ya asegurado, el club quiere un empujón para pelear los dos títulos. Se espera un profundo desgaste y el otomano viene de perlas para la misión. Llegaría para final de temporada y opción de jugar también la próxima si termina convenciendo. Ante las lesiones sensibles de Tabares y Len, en Liga tendría un fichaje de garantías como colofón a la competición donde han sido más regulares. Pero en la Euroliga será misión para Garuba y el joven Almansa para cubrir esa zona.