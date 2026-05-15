¿El Real Madrid puede fichar un pívot antes de la Final Four?

El Real Madrid de baloncesto ha topado con las lesiones en la parte decisiva de la temporada. La gestión de minutos de Sergio Scariolo y su staff había dado sus frutos durante buena parte de ella, en la que el técnico italiano tuvo disponible a la plantilla casi al completo. Al equipo merengue se le han acumulado los problemas físicos en la misma posición y al mismo tiempo. Las lesiones de Tavares y Len dejan a Garuba, tocado en su mano tras sufrir un golpe ante Hapoel, como único ‘5’ del primer equipo. El conjunto blanco puede acudir al mercado en busca de un sustituto… aunque con ciertas limitaciones.

Todo comenzó a torcerse en la serie de playoffs de Euroliga ante Hapoel Tel Aviv. En los instantes iniciales del primer encuentro en el Palacio, Edy Tavares se retiró tras un mal apoyo. Las malas noticias llegaron días después, cuando el Real Madrid anunció una lesión en la rodilla izquierda que le deja K.O. para la lucha por el título europeo. Alex Len, pívot de la rotación llamado a jugar buena parte de los minutos que dejaba huérfanos Tavares, tampoco podrá está en la Final Four de la Euroliga tras caer lesionado el pasado fin de semana ante Breogán.

Sergio Scariolo tendrá que optar por variantes más creativas para reponerse a la baja de dos de sus tres pívots. La mejor noticia de la serie ante Hapoel Tel Aviv fue un Usman Garuba que dio un paso adelante ante la ausencia de Tavares. El interior español estuvo acompañado por Len como recambio, del que ahora no dispondrá Scariolo. El técnico italiano deberá optar por otras alternativas, como situar a Trey Lyles como ‘5’ abierto o dar minutos a Izan Almansa. El Real Madrid comenzó a probar en el encuentro ante Bilbao Basket de esta semana, en el que el estadounidense jugó muchos minutos como pívot e incluso Gaby Deck ocupó de manera puntual esta posición.

Qué puede fichar el Real Madrid para cubrir las bajas

El mal timing de las lesiones de Edy Tavares y Alex Len dificulta las opciones del Real Madrid de fichar de cara a la Final Four de la Euroliga. El reglamento de la competición europea es claro. El pasado 25 de febrero concluyó el plazo de los equipos Euroliga para inscribir jugadores que no hubieran participado en la presente edición, siendo el 5 de enero la fecha límite para aquellos que ya hubiera vestido la camiseta de otro conjunto de Euroliga en la presente temporada. Por tanto, el Real Madrid no podrá reforzarse de cara a la Final Four de la Euroliga, que se disputa entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo.

El equipo merengue acudirá a Atenas a medirse ante el Valencia Basket, un conjunto al que ha vencido en los cuatro últimos encuentros y contra el que Tavares acostumbra a brillar. Real Madrid y Valencia Basket son los dos grandes equipos del baloncesto español en esta temporada. Ambos son favoritos para levantar el título de Liga Endesa. Una competición en la que el Real Madrid sí puede fichar en lo que resta de temporada. El conjunto de la capital buscará un pívot en el mercado que cubra las bajas de Tavares y Len. El único requisito es que no haya jugado para otro equipo ACB en este curso.