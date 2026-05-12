Drama para el Real Madrid: Len se lesiona y sólo llegaría con Garuba a la Final Four

El Real Madrid vive un auténtico drama en la posición de pívot. Después de una etapa prácticamente sin lesiones, en cuestión de dos semanas se ha quedado casi sin ‘cincos’. El último en caer ha sido Alex Len, que tuvo que retirarse el pasado domingo del partido de Liga Endesa contra el Río Breogán. Este martes, el club blanco ha informado de que el ucraniano sufre una «lesión en la fascia plantar del pie izquierdo».

Con Walter Tavares todavía en una fase muy temprana de recuperación de su lesión de rodilla y ahora posiblemente sin Len, el Real Madrid podría viajar el próximo miércoles a Atenas para la Final Four con Usman Garuba como único pívot puro. La maldición en esa posición es difícil de creer, ya que el propio Usman sufrió la pasada semana un duro golpe en la mano que le afectó durante los dos encuentros en Bulgaria y le llevó a descansar ante el Breogán.

La otra opción para Sergio Scariolo es utilizar a Izan Almansa de ‘5’ después de una temporada en la que solo ha participado en un partido de Euroliga (fue en octubre), o ‘adelantar’ a Trey Lyles y jugar con un pívot abierto. Al canadiense sí le ha probado en esa demarcación en los últimos compromisos tras la baja de Tavares.

Parte médico del Real Madrid

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Alex Len por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo. Pendiente de evolución.