El Breogán asalta el Palacio en un partido sin nada en juego para el Real Madrid… y con polémica arbitral

No hay día tranquilo en el Movistar Arena, donde Real Madrid y Río Breogán protagonizaron otra exhibición sólo una semana después de la madre de todas las locuras en la visita del UCAM Murcia. En aquella ocasión venció el cuadro blanco, registrando números de récord en la prórroga con un monumental Mario Hezonja. Este domingo el cuento fue distinto. El ganador fue el equipo visitante que, al igual que los locales, tampoco se juega nada en la Liga Endesa… y a falta de cuatro jornadas eso es una gran noticia para Lugo (97-101).

Histórica victoria para un Breogán (no ganaba en Madrid desde hace 23 años) que sella casi matemáticamente su permanencia un año más en la ACB después de otro partido que superó los 200 puntos en la cancha de un Real Madrid que tiene la cabeza en la Final Four de la Euroliga, pero que cumplió con la exigencia del escudo y se esforzó en tener a tiro el triunfo hasta su penúltima posesión.

Esa en la que Trey Lyles, tras recibir varias faltas en un sólo salto a canasta, anotó de dos para empatar a 99 y los árbitros se la quitaron para terminar señalando una de esas infracciones anteriores. A falta de dos segundos y después de un tremendo cabreo de Sergio Scariolo, el canadiense metía el primero, fallaba el segundo para buscar el rebote y Breogán cometía otro aluvión de contactos que se pitaron a favor de los gallegos.

Así murió un Real Madrid que regresó el viernes de madrugada desde Bulgaria después de ganar al Hapoel Tel Aviv y sellar su pase a la Final Four de la Euroliga en Atenas. Antes de la cita más importante de la temporada, a los blancos le quedan dos escollos: visitar Bilbao el próximo jueves y recibir al Joventut Badalona el domingo en el Palacio.

Real Madrid-Breogán sin nada en juego

Se percibió la inexistente necesidad clasificatoria en los rostros risueños con los que se saludaban los jugadores de uno y otro equipo al final del choque, comentando esa polémica acción que, evidentemente, no tendrá ningún recorrido con Real Madrid y Breogán habiendo cumplido sus respectivos objetivos. El de los blancos era ser primeros en la fase regular y ya certificaron su liderato matemático de cara a los play off de junio el pasado domingo con la épica victoria frente al UCAM.

Con Edy Tavares todavía lesionado, Scariolo dio descanso a Usman Garuba, decisivo en la eliminatoria ante el Hapoel, y a Gaby Deck. La intrascendencia del duelo le invitó a dar minutos a la segunda unidad. El Real Madrid logró rápido una renta de siete puntos (13-6), pero el Breogán suplió con trabajo defensivo su desastroso partido en ataque.

Eso le permitió apretar el electrónico, hasta que un parcial 8-0 disparó nuevamente a los blancos (29-19). Luis Casimiro aguantó sin pedir tiempo muerto y Keandre Cook exhibió su papel de líder con dos triples consecutivos antes de que Scariolo pidiese su primer tiempo muerto mediado el segundo asalto (36-34).

El partido ya tenía otro ritmo. El Real Madrid respondió por fuera con dos triples de Hezonja, pero las pérdidas blancas y el acierto de DeWayne Russell, que reaparecía tras su lesión muscular, y Aleksandar Aranitovic mantuvo la igualdad hasta el intermedio (46-43) pese al segundo tiempo muerto del técnico italiano.

Len tocado tras dejar grandes números

En el inicio del tercer cuarto, el Breogán disfrutó de tres ataques para tomar el mando. Brankovic, desde la línea de tres puntos, y Apic, en la pintura, no lo consiguieron y el Real Madrid castigaba con rápidas transiciones cada pérdida del rival.

Los blancos, no obstante, seguían acumulando fallos en el tiro y Francis Alonso culminó la remontada gallega (53-55). Al Real Madrid, que había perdido por lesión a Alex Len (17 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración en el tiempo que estuvo en pista), le faltaba intensidad. Bakary Dibba lo evidenció con dos robos culminados con dos mates.

El Breogán empezó a soñar con un triunfo de prestigio tras cinco puntos seguidos del croata Mavra. La renta del conjunto gallego era de ocho puntos en el inicio del último cuarto tras la falta técnica a Scariolo. Al Real Madrid le tocaba firmar otra remontada como la protagonizada ante el UCAM y para eso su técnico pidió tiempo muerto tras el mate de Brankovic para darle la máxima ventaja al Breogán (69-79).

Tanta prisa tuvo el campeón de Liga por acercarse en el marcador que se precipitó en varias acciones. El Breogán, cargado de faltas a falta de algo más de siete minutos, siguió creciendo (69-81), pero un arreón blanco asustó a Casimiro, que paró el choque (77-83).

Final polémico en el Palacio

Scariolo continuó con Hezonja en el banquillo y dos triples seguidos, uno de Andric y otro de Aranitovic, parecieron cerrar el triunfo celeste (84-95) a falta de dos minutos. El entrenador madridista paró otra vez el encuentro. Y un parcial 6-0 muy rápido acercó a su equipo. Casimiro reaccionó con otro tiempo muerto (90-95) a falta de algo más de un minuto.

Mavra, decisivo en el triunfo del equipo gallego, oxigenó a los suyos con un triple, pero el Real Madrid continuó apretando y llegó a tener un último ataque para forzar la prórroga. Gabriele Procida falló el triple, pero Lyles cogió el rebote y forzó un 2+1, posteriormente anulado por los colegiados tras el challenge de Casimiro.