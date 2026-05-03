Scariolo descubre un jugador total en Hezonja: «Liderar es crecer como lo está haciendo»

Sergio Scariolo atendió a los medios tras el que posiblemente haya sido el mejor partido de esta fase regular de la Liga Endesa (131-123). El técnico italiano alabó a Súper Mario Hezonja, que firmó una actuación histórica con 40 puntos, ocho triples, 11 rebotes y ¡53 de valoración! para conseguir que el Real Madrid remontase al UCAM Murcia.

«Lo valoraría perfecto si no hubiese fallado el tiro libre que nos hubiera permitido ganar en el tiempo normal. Casi perfecto. Completar su juego de esta manera es lo que le venimos pidiendo desde el inicio. Si quieres ser el mejor, lo tienes que ser en todas las facetas del juego. Cuando estás en un día malo, tienes que tener la humildad de esforzarte, rebotear, pasar y defender porque esto es grandeza. Tiene una manera de pensar que requiere trabajo. Liderar es crecer como lo está haciendo. Valoro más el crecimiento paulatino que está haciendo y sobre todo en la faceta mental: servir al equipo con el talento que tienes. No sólo el anotador», comentó Scariolo sobre el croata.

«La conclusión era que no queríamos perder. Los jugadores han dado una muestra de resiliencia. Murcia ha demostrado por qué está donde está en la clasificación. Tienes que esforzarte al máximo para poder ganar. Nuestra defensa, por razones obvias, no ha tenido la intensidad necesaria contra un rival tan anotador, pero hemos sido capaces de volver a sacarla, hemos metido canastas importantes», comenzó el italiano en su valoración.

«Cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Lo hemos hecho nosotros por ADN y por un agradecimiento a la afición, merecían ver al equipo respetar su presencia en el pabellón. Es muy importante que se vean identificados, cada vez más. El partido ha tenido un gran premio por el primer puesto matemático, pero que si hubiésemos perdido no habría sido dramático», añadió.

Scariolo, Hezonja y la cantera

«Si yo fuera aficionado, me gustaría ver a mi equipo jugar bien a lo largo de los meses. Si yo pago la entrada y me abono, me gustaría ver un alto nivel de seriedad, disciplina y espectáculo a lo largo de ocho o nueve meses», remarcó.

Scariolo también fue preguntado por la irrupción de la cantera por el triunfo del Júnior en el campeonato de España y el correspondiente homenaje en la previa en el Palacio: «En primer lugar, enhorabuena al equipo, hemos visto los últimos partidos. No ha sido fácil porque han llegado a la final en una situación física complicada. Han superado a una plantilla con un físico Euroliga. La cantera, como bien dices, sirve para producir jugadores».

«Estamos contentos por el esfuerzo que han hecho. Las categorías de formación tienen la función de formar jugadores, pero no con obsesión. Tenemos que tenerlo claro. Los jugadores tienen que jugar para ganar, pero no con la obsesión de hacer cosas que no son funcionales para su crecimiento. En un futuro poder incorporar algún jugador, aunque el gap entre el Júnior y el primer equipo es enorme. Ayer al final tuvieron mucha frialdad los que han estado entrenando con nosotros. Tenemos claro quién está más cerca. Hay ilusión a largo plazo», cerró.