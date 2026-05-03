Emocionante homenaje en el Palacio al Real Madrid Júnior por su reciente campeonato de España

Emocionante homenaje del Real Madrid a su equipo Júnior, que tuvo la oportunidad de levantar el trofeo de campeones de España en el Movistar Arena antes del partido de la Liga Endesa entre el primer equipo y el UCAM Murcia. Los chicos de Javier Juárez celebraron su logro en el centro de la cancha con los jugadores de la primera plantilla a su izquierda, aplaudiéndoles.

El Júnior se impuso este sábado al Barcelona en la final (87-91) y se proclamaba campeón de su categoría siete años después en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva. Apenas 24 horas después, los canteranos tuvieron la oportunidad de celebrarlo junto a sus referentes y disfrutar del choque liguero desde un lugar privilegiado de la grada.

La mayoría de estos jóvenes también lucharán por convertirse en los primeros campeones de la historia de la Liga U en la Final Six que tendrá lugar en Burgos dentro de dos semanas. Por otro lado, muchos de ellos también gozarán la oportunidad de disputar la Euroliga Júnior en Atenas, coincidiendo con la Final Four, aunque la presencia del filial aún no está garantizada.