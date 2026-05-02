El Real Madrid Júnior se impone al Barcelona en una final épica y se proclama campeón de España

El Real Madrid Júnior se ha proclamado campeón de España en su categoría tras imponerse al Barcelona en una épica final (87-91). El Clásico se celebró en el Palacio de Deportes Carolina Marín y el MVP fue el jugador madridista Egor Amosov con 19 puntos y 21 de valoración, aunque también aportó muchísimo Fabian Kayser (20 y 19).

El Barça salió de inicio con un parcial de 23-9, pero el Real Madrid se animó en el tramo final del primer cuarto y recortó hasta el 27-20. En el segundo periodo, el filial blanco elevó el nivel en ataque para darle la vuelta al marcador y se marchó al descanso con +9 (44-53).

Tras la reanudación, el Barça intentó acortar distancias, pero los de Javier Juárez mantuvieron el ímpetu para seguir por delante y llegar con ventaja al último cuarto, que arrancaba con la pelea por el título al rojo vivo (63-69).

El Barcelona intentó forzar la prórroga, pero el Real Madrid se apoyó en su acierto en los tiros para resistir la presión y sellar un triunfo que le hacía campeón por decimosexta vez en la categoría Júnior, la primera desde 2019.

Muchos de los protagonistas de este título lucharán por convertir al Real Madrid sub-22 en el primer campeón de la historia de la Liga U. Además de Amosov, líder del equipo Júnior, y Kayser, otros nombres como Gunars Grinvalds, Hugo, Ousmane, Andrej y Osa pelearán en la Final Six de Burgos por el título de la categoría de filiales que está justo por debajo de la ACB.

Día glorioso para el Real Madrid Júnior

Además de los blancos, el Gran Canaria femenino fue el otro vencedor de la jornada en Huelva tras imponerse al Estudiantes en un encuentro que tuvo varias alternancias en el marcador. Las isleñas pudieron mostrar su superioridad a través del físico en los minutos finales para llegar al término del choque con 70-58 a favor. Este supone el decimosexto oro en sus vitrinas y volver a lo más alto tres años después.