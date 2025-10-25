Un diamante ruso revienta la Liga U: Amosov es el alero del futuro en el Real Madrid

Egor Amosov, recuerden su nombre. No es casualidad que de las instalaciones de 120.000 metros cuadrados que componen la ciudad deportiva de Valdebebas broten algunas de las mayores estrellas del deporte. Pasa en fútbol, con la prestigiosa Fábrica, y también en baloncesto. Luka Doncic, Hugo González… la megainfraestructura del norte de Madrid vio crecer a los gigantes del futuro y esta temporada están siendo testigo de la explosión de su último diamante en bruto.

El jugador ruso de 17 años (1,97 metros) está reventando la Liga U y su actuación estelar de este sábado contra el Valencia Basket en un escenario histórico como La Fonteta demuestra que el Real Madrid tiene en él al alero del futuro. Amosov, en el primer día sin Izan Almansa en pista (es el único jugador del sub-22 que entrena diariamente con el primer equipo), se marcó un partidazo que brindó a los de Javier Juárez su victoria más peleada en la jornada 3 de la nueva Liga U.

El ruso fue el líder de los blancos con 42 puntos en 27 minutos en cancha (4/8 en tiros de dos, 8/13 en triples y 10/13 en tiros libres) para 46 de valoración. Sus 70 encestes en tres partidos (21 a Unicaja Málaga y 7 a Joventut Badalona) o el +39 con su presencia este sábado reflejan un jugadorazo que el Real Madrid supo identificar el pasado verano cuando le trajo de Rusia para incorporarle al equipo júnior y posteriormente a la Liga U.

La muñeca de Amosov ya protagoniza la nueva competición para jóvenes, especialmente en un choque en Valencia que llegó en contra para los blancos antes del último cuarto y que acabó resolviendo, causando un impacto letal. Con un parcial de 13-36 (15 fueron de Egor) el Real Madrid dinamitó la contienda para terminar ganando con más de 20 de diferencia (85-107).

¿Debut de Amosov con el primer equipo?

Sergio Scariolo se frota las manos con un jugador cuyo debut con el primer equipo podría ser cuestión de semanas. El italiano ya hizo debutar al alero letón Gunars Grinvalds tanto en ACB como en Euroliga y Amosov podría seguir sus pasos más pronto que tarde por su calidad y por la compresión de un calendario asfixiante para las 15 fichas de la plantilla.

Mientras, el ruso sigue puliendo un devenir alentador como pocos en los últimos tiempos en Valdebebas. Tras los ‘triunfos’ con el citado Hugo González (Boston Celtics), Eli John Ndiaye (Atlanta Hawks) y Egor Demin (Brooklyn Nets), los tres rumbo a la NBA, u otros como Gildas Giménez (Bella Vista) o Ismaila Diagne (Gonzaga), ambos en la NCAA, el club blanco disfruta del estallido de un Amosov que ya ha pegado más de un golpe sobre la mesa.