Se filtra la posible camiseta del Real Madrid para la próxima temporada: el debate arde en redes sociales

La camiseta del Real Madrid es la que más expectación genera en el mundo. A falta de cinco meses para que termine la temporada, en Internet ya circulan los primeros diseños de lo que podría ser la nueva de la temporada 2026/27. En las últimas horas se ha hecho fuerte una filtración que podría acercarse a lo que podría sacar el club blanco y, cómo no, ha generado mucho debate en redes sociales.

En los dos últimos años, la equipación ha seguido la misma estrategia. Apostar por el blanco como gran protagonista acompañado por las clásicas tres rayas negras de Adidas, con la diferencia de que en este curso se apostó además por dos rayas doradas en los laterales. Sin embargo, la revolución que se ha filtrado cambia completamente lo que se había visto últimamente. Con el fin de buscar una innovación para ser un éxito en ventas, el Real Madrid podría haber apostado por colores que nunca se habían visto en su primera equipación. Una camiseta blanca con el cuello y el borde de las mangas de color verde oscuro y las tres rayas rosas.

Una imagen que ha desatado una variedad de opiniones en redes sociales acerca de la elección que se habría tomado en Chamartín. Mientras unos consideran al Real Madrid como «valientes» por haber hecho una apuesta tan atrevida y alejada de lo que está acostumbrado a sacar el club, otros lo ven que se desmarca de la seña e identidad del equipo, donde siempre han prevalecido otros colores como el negro o el azul marino.

Por el momento, el debate continuará hasta que no haya anuncio oficial del diseño, algo que se extenderá hasta los meses de junio y julio. Sin embargo, se ha convertido en un habitual tener dudas acerca de los diseños hasta que los futbolistas no la lleven puesta o haya noches grandes con ellas puestas.

La supuesta camiseta filtrada del Madrid para la 26/27 me parece horrible. Esos colores rosas y verdes no representan en nada lo que es este club. Ojalá no termine siendo esa, porque el Madrid merece algo acorde a su historia. pic.twitter.com/yi96dPUGMt — SangreMerengue3 (@SangreMerengue3) December 25, 2025

A mucha gente no le gusta la nueva camiseta del Real Madrid, pero a mí me parece bastante buena. Sí que es verdad que es demasiado simple, pero los colores y los dorsales están bien. Es algo diferente. https://t.co/l9harr72xR — Mister Cobo (@MisterCobo_) November 8, 2025

La nueva equipación del Real Madrid 26/27 creo que es la más fea en años, no sé en que nos estamos convirtiendo pero no me gusta nada. pic.twitter.com/Om4nA36ft0 — (fan) Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) December 25, 2025