La NBA se rinde a Hugo González en su debut

Hugo González ha caído de pie en la NBA. El ex madridista hizo su debut en la mejor liga del mundo en la noche del viernes. El escenario era mágico, el Madison Square Garden, y la camiseta que llevaba era la de los Boston Celtics, uno de los candidatos al anillo. Pero eso ni la elástica ni el mítico lugar le pesaron al español, que ha desatado los elogios de la NBA en su primer partido.

Pese a la derrota de los Celtics por 105-95 contra los New York Knicks en Nueva York, Hugo González tuvo más de 22 minutos en pista en su estreno, en los que dejó muy buenos números: 6 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 2 robos. Su primera canasta en la NBA llegó a poco más de cuatro minutos para el final del primer cuarto. Hugo cogió el balón fuera de la pintura y se fue directo a canasta. Con un movimiento hacia el vértice de la línea de tres punto, el rookie se zafó de su marcador, Jaylen Brunson, entró en la pintura y estiró el brazo para anotar en la cara de su ex compañero en el Madrid Guerschon Yabusele.

Su buena actuación provocó que Joe Mazzulla, entrenador de los Celtics, le dejara jugar el cuarto cuarto casi al completo. El técnico se deshizo en elogios hacia el rookie al acabar el partido: «Creo que tiene muy claro cuál es su papel. Es defender al máximo nivel… Creo que hizo un gran trabajo ayudando a marcar el ritmo del tercer cuarto con su esfuerzo y tenacidad». También destacó el trabajo que hizo antes de dar el salto a la NBA: «Recibió un buen entrenamiento antes de llegar aquí».

«Al formar parte de una gran organización y tener un excelente entrenador, comprende lo que se requiere. Y creo que tiene claro cuál es su rol: defender al máximo nivel y jugar con ese mismo nivel de esfuerzo en ataque», agregó. Pero su entrenador no fue el único de los Celtics que le elogió, también lo hizo una de las estrellas del equipo, Jaylen Brown: «Hugo se ve genial. Está jugando con energía. Está jugando con mucha fuerza. Esa es la mentalidad que necesitamos… Necesitamos más de eso. Necesitamos más de lo que Hugo tiene. No puede ser solo del novato».

Stan Van Gundy, el entrenador que llevó a los Orlando Magic a las Finales de la NBA en 2009, que ahora se ha convertido en comentarista de televisión, también se rindió a Hugo González en la retransmisión de Amazon Prime: «Me estoy enamorando de él», empezó diciendo. «Es un grandísimo defensor, desde que ha entrado en la cancha Boston ha mejorado en defensa provocando pérdidas. Creo que Brad Stevens ha vuelto a hacer un extraordinario pick. Tengo un crush», explicó.

Van Gundy reconoció que «esta es la primera vez que lo veo, pero Hugo González es un jugador muy potente en defensa», y destacó el acierto de los Celtics escogiendo al número 28 del draft: «Este chico lucha y será una pieza clave en la defensa de los Celtics. Me parece que Brad Stevens hizo otra selección excepcional del draft».

Otro ex jugador de los Celtics como Blake Griffin, también se deshizo en elogios hacia Hugo González en televisión y asegura que «los fans de los Celtics lo adorarán». «Hugo González, ¡madre mía! El chaval se ganó unos minutos esta noche», comentó. También la reputada periodista estadounidense Noa Dalzell, una voz autorizada en la NBA y especialmente en todo lo relacionado con los Celtics, dijo en redes que «realmente creo que Hugo González se va a convertir en un gran jugador de la NBA».

Hugo González hace autocrítica

A pesar de los elogios que le llegan desde todas las partes de la NBA, Hugo González se mostró muy autocrítico con su actuación. Cuando le preguntaron al ex del Real Madrid cómo ha llegado a ser tan buen defensor, su respuesta fue: «Bueno… Jalen Brunson ha metido 30 puntos hoy. Así que no es el día para decir que soy un gran defensor».

Jalen Brunson era su marcador y terminó siendo el máximo anotador del encuentro con 31 puntos. Por eso, Hugo González se muestra crítico cuando le lanzan los piropos. No obstante, su primera actuación no ha pasado desapercibida para nadie. Las grandes leyendas de la NBA y voces autorizadas de la televisión le han elogiado. Esto no ha hecho más que empezar, pero el canterano del Real Madrid apunta maneras en la mejor liga del mundo.