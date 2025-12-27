La Navidad en las monarquías europeas: regalos, comidas y misa

Entre las diez monarquías europeas (España, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Suecia, Liechtenstein y Mónaco), la española, la nuestra, se distingue del resto no sólo en el menú de la cena de Nochebuena, sino también por su clamorosa ausencia a una función religiosa, a una misa con la presencia de los Reyes y su familia, que supone una ruptura con una de las tradiciones más arraigadas de la católica Casa Real española. Por cuarto año ya no asisten el Domingo de Resurrección a función religiosa alguna. ¿Tanto rechazo les produce?

Reino Unido

A diferencia de la española, la Familia Real del Reino Unido el día 25 inicia las Navidades en la finca de Sandringham con la asistencia a la misa anglicana en la iglesia de Santa María Magdalena, con presencia de todos los miembros de la Casa Real.

Suecia

La Familia Real de Suecia celebra una Navidad muy tradicional en el palacio de Drottningholm, residencia privada del rey, con un fuerte componente religioso y un ambiente de recogimiento durante la santa misa en la iglesia del palacio, un acto de su fe cristiana. Aunque Papá Noel (Jultomten) es una figura importante en la tradición sueca. Como en muchos otros países.

Mónaco

En la Familia Real del principado de Mónaco, los Grimaldi asisten a la misa de Nochebuena en la catedral de Notre-Dame-Immaculée, conocida como San Nicolás, situada en el casco antiguo, concretamente en el distrito de Monaco-Ville (La Roca), antes de la cena en el Palacio. Es un hermoso edificio neorrománico donde se celebran los acontecimientos más importantes como son bodas, bautizos, funerales, etc., siendo un punto central de la vida religiosa monegasca.

Bélgica

El rey Felipe y la reina Matilde, como lo hicieron anteriormente Alberto y Paola y el gran rey Balduino junto a su esposa, la española Fabiola, incluyen la misa como lo más importante de la tradición familiar en la capilla del castillo de Laeken, residencia oficial de los soberanos en Bruselas.

Países Bajos

Es una celebración eminentemente familiar que se centra, sobre todo, en las tradiciones religiosas, como asistir a misa el 25 y 26 de diciembre con una ceremonia mucho más privada que en otras monarquías.

Noruega

El rey Harald V y la reina Sonia y toda la familia real asisten en Holmenkollen, donde tienen su Royal Lodge llamado Kongsseteren en las afueras de Oslo, a un solemne oficio religioso luterano no solo en las fechas próximas a la Nochebuena, sino en los propios días navideños, como muestra de una monarquía austera, profundamente religiosa y ligada a la identidad nacional.

Dinamarca

Y como es tradición en la Familia Real danesa, varios servicios religiosos tienen lugar en la Navidad, comenzando el día de Nochebuena en la iglesia de Nuestra Señora y al día siguiente el solemne acto en la catedral de Copenhague Vor Frue Kirke, donde no sólo asisten los actuales reyes Federico y Mary, sino también sus cuatro hijos y, por supuesto, la reina Margarita.

Y el postre en… España

Y como no sólo de oraciones se vive en las cortes europeas, las familias reales, al igual que todo ciudadano del país que sea, celebran estas fiestas navideñas y de Año Nuevo gastronómicamente: del pavo en todas sus preparaciones, al cochinillo, a los pescados y mariscos. Pero cada monarquía a su estilo y sus costumbres. En España, con un menú, de «inspiración tradicional española, basado en pescados al horno, mariscos (sobre todo mariscos) y carnes ligeras, acorde con el estilo personal de la reina», según Antonio Albert, y que apuesta por una dieta sana alejada de los excesos.

Reino Unido

El almuerzo navideño suele estar compuesto por un menú clásico y tradicional como es el pavo asado, presente también en muchos hogares, salchichas envueltas en bacon, coles de Bruselas, patatas asadas y la salsa gravy, que acompaña a todo tipo de carnes y asados. Todo ello finalizado con un pudin navideño flameado.

Suecia

En el nórdico país sueco se celebra mucho más que la Navidad, la Nochebuena, con una mezcla de tradición sueca y alemana (por la reina Silvia) en una mesa buffet en la que la familia real puede elegir entre salmón (gravlax), albóndigas (köttbullar), el bacalao en salsa blanca (lutefisk), el jamón navideño (julskinka), los arenques marinados, embutidos varios y postres de pastelillos diversos.

Dinamarca

El menú navideño de la familia real danesa, un banquete en el que ha debutado este año el príncipe Christian, el heredero al trono, y todas las damas de la familia con vestidos de gala, tiaras y condecoraciones, es tradicional y se centra en el pato o ganso y cochinillo asados, col, lombarda caramelizada, ensalada de pepino seguida del imprescindible ris a la mande, el tradicional postre de arroz con leche, nata montada, vainilla y almendra picada, aunque esconde una almendra entera, aeblekage, una tarta de manzana y otros dulces.

Mónaco

En los años 50, la princesa Grace tuvo la idea de invitar a los niños del Principado a leche con chocolate elaborado según una receta secreta con leche de las vacas de su refugio campestre de Roc Angel. Y en Nochebuena el pan de Natale, un dulce tradicional en forma de cruz. Este menú de los príncipes es el mismo desde hace años. Invariable. El brandamuncium, el bacalao a la monegasca, acompañado de verduras como plato principal. Los entrantes suelen ser el barbagiuan, una especie de empanadilla que puede rellenarse de calabaza o espinacas, y que se acompaña con arroz, queso y puerro. Tampoco puede faltar el pavo o el cordero de la Provenza. Y por último, el ya mencionado dulce tradicional en forma de cruz.

Países Bajos

Cada pocos años, la pareja real opta por pasar las Navidades en la tierra natal de Máxima, Argentina, adhiriéndose a las tradiciones del país caracterizadas por un desayuno o brunch de Navidad y el tradicional gourmetten en el que cada persona tiene su propia cazuelita de comida cocinándola a la parrilla.

Bélgica

Los royal belgas han optado por el menú tradicional, compuesto por la lengua de buey en escabeche o la ternera en salsa de champán, aunque el plato principal suele ser el pavo relleno asado. Y el postre más popular, el tronco de Navidad, un bizcocho cubierto de crema de chocolate decorado, como dice su nombre, en forma de tronco.

Noruega

Los reyes Sonia y Harald suelen pasar la Navidad en su residencia Kongsseteren, una granja tradicional construida en 1907, en Holmenkollen, en las colinas a las afueras de Oslo. Para la cena de Nochebuena se suele comer costillas de cordero al vapor, pato y cochinillo a la parrilla, con guarnición de patatas y puré de col y nabo, bacalao con coles de Bruselas y arroz salvaje. Y de postre, Riskrem, arroz con leche y salsa de frutos rojos, además de las galletas krumkaker y la bebida Aquavit.

A diferencia de la familia real británica, que exhibe unidad en Navidad, encabezando el rey la procesión hacia la iglesia de Sandringham, aquí, en España, ni una foto de la Familia Real en acto religioso alguno.