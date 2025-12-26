Luis de la Fuente, elegido mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo

Luis de la Fuente repite por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones de todo el mundo. El seleccionador español supera a Roberto Martínez, entrenador de Portugal, y Lionel Scaloni, técnico de Argentina, según la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol).

De la Fuente sigue así al frente del fútbol internacional por un trabajo que está siendo prácticamente impecable. La selección española sigue siendo referente en todo el mundo, además sigue en el número uno del ranking FIFA y ha sellado en este 2025 la clasificación para el Mundial 2026, donde se enfrentará el próximo verano, en fase de grupos, a Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí.

El seleccionador español ganó la votación de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol con 136 puntos, imponiéndose con claridad a Roberto Martínez y Lionel Scaloni, que ganó este trofeo en los años 2022 y 2023. En 2024 y 2025 se lo lleva Luis de la Fuente.

Además, en este año que acaba, España llegó a la final de la Liga de las Naciones, sólo perdida en penaltis ante Portugal. Por su parte, también la selección española superó la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones tras estar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota.

Un año bueno para el fútbol español que sirve como antesala de un 2026 muy ilusionante, con un Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México en la que España vuelve a ser favorita a ganar el título.