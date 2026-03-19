«Esa sangre fría y estar como si nada. ¡Han estado nueve años viviendo con el cuerpo!. Es muy fuerte lo que han hecho», así se refiere Rocío, la mejor amiga de Francisca Cadenas, a los dos hermanos y vecinos, detenidos por el asesinato de la mujer en Hornachos (Badajoz).

«Yo siempre supe que ella no se había ido por voluntad propia», aclara Rocío y explica otra certeza que tenían todos sobre los dos presuntos asesinos de Francisca Cadenas: «Tenían que ser ellos, no había otra».

Rocío tampoco cree el relato de la confesión de Julio, el menor de los hermanos, así lo ha relatado en el programa Mañaneros 360 de TVE. El detenido, ahora en prisión provisional, contó que Francisca Cadenas abrió la puerta de su casa y le vio «metiéndose cocaína», así que se enfureció y la mató de un golpe.

La amiga de Francisca Cadenas rechaza de plano esa explicación del crimen: «Si tú te estás metiendo droga en tu casa, no te dejas la puerta abierta, ella debió pasar a visitar a su tío, y uno de ellos o los dos, aprovecharon para matarla y hacerle lo que le hicieron».

«Asesinato y agresión sexual»

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, cree que existe material suficiente para demostrar que la vecina de Hornachos fue víctima de una agresión sexual .

La abogada, ha puesto como ejemplo el caso de Manuela Chavero donde también ejerció como acusación particular: «Se demostró que había sido agredida sexualmente sin que existieran restos biológicos».

Sobre las declaraciones del abogado de la defensa, José Duarte, respecto a que el auto de prisión sólo se les acusa de homicidio y detención ilegal, Verónica Guerrero aclara que el auto «no tiene por qué hacer referencia a la agresión sexual de momento. El auto recoge los motivos por los que a día de hoy van a prisión como acusados de homicidio por riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas».

La abogada cree que todo se andará, como es habitual, y recuerda que el auto de prisión del asesino de Manuela Chavero, hablaba de un posible homicidio por omisión y tras concluir la investigación «el autor terminó condenado por agresión sexual y asesinato y en prisión permanente revisable».