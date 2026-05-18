Dos adolescentes le propinan una brutal paliza a una niña de 14 años en Lérida: «¡Métele patadas!»
La familia de la víctima ha difundido las duras imágenes para denunciar la salvaje paliza y la absoluta falta de empatía
La agresión pone de nuevo sobre la mesa la enorme preocupación por la escalada de violencia entre los jóvenes
Una niña de apenas 14 años ha recibido una paliza de golpes al grito de «¡métele una patada, métele patadas!» en Lérida. El ataque fue grabado en vídeo por otros jóvenes que, en vez de auxiliar a la víctima, se limitaron a observar y registrar el horrible espectáculo con sus teléfonos móviles.
Los propios familiares de la víctima han decidido hacer público este vídeo para denunciar abiertamente esta brutal agresión. En él se aprecia cómo la joven se encuentra tirada en el suelo, totalmente vulnerable. No hay ni un mínimo gesto de arrepentimiento ni de empatía por parte de quienes perpetran los golpes. La escena transcurre mientras una de las agresoras exige a otra que continúe con la paliza física.
La pasividad cómplice de los testigos ante la brutal agresión
Uno de los detalles más perturbadores de esta terrible agresión a una menor en Lérida es el papel que jugaron el resto de adolescentes presentes en la escena. Lejos de intervenir para socorrer a la víctima o intentar mediar para que cesara la violencia, varios jóvenes se dedicaron exclusivamente a grabar la paliza.
Estos graves hechos en torno a la agresión de la menor vuelven a activar todas las alarmas sobre la preocupante falta de valores, la empatía nula y la violencia que se está normalizando en algunas etapas de la adolescencia.
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