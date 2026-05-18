El hombre de 43 años asesinado a tiros en Barcelona tenía antecedentes por tráfico de drogas y los Mossos d’Esquadra investigan el caso como un ajuste de cuentas entre bandas organizadas del tráfico de estupefacientes.

La víctima murió el sábado por la tarde tras recibir varios disparos en la cabeza en la calle de la Minería, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Allí, un desconocido embozado se acercó por la espalda a la víctima y le vació encima el cargador de una pistola, rematándola con al menos un tiro en la cabeza.

El hombre asesinado en Barcelona fue tiroteado a plena luz del día y ante decenas de testigos que grabaron la imagen de la víctima en el suelo minutos después del crimen.

Trasdel ataque, el tirador escapó a pie mientras ocultaba el arma. Su huida siguió en dirección a la Gran Vía por la calle de la Química. La investigación corre a cargo de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra.

Cuarto tiroteo y bandas organizadas

Este tiroteo mortal en Sants, no fue el último registrado durante el fin de semana en Barcelona. Horas después del crimen, los Mossos detuvieron a un hombre de 30 años en Hospitalet de Llobregat tras otro tiroteo, en principio sin heridos.

Los investigadores de los Mossos sospechan que estos últimos tiroteos forman parte de una secuencia de enfrentamientos a tiros por una guerra entre clanes del tráfico de drogas que comenzó el pasado mes de julio en el barrio del Eixample. Allí un hombre fue asesinado a tiros en un portal.

El 11 de diciembre de 2025 otro hombre resultó herido de gravedad en otro tiroteo escenificado en la calle Espronceda, cerca de la avenida Meridiana, en un nuevo ajuste de cuentas entre bandas.

Unos meses después, el 14 de abril, otra persona fue tiroteada en el Paseo del Taulat y murió después en el hospital. Los Mossos d’Esquadra investigan los hechos como una nueva venganza entre clanes rivales de traficantes de drogas de los Balcanes.

Sólo diez días después, el 24 de abril, otro hombre sufrió heridas graves por disparos en el barrio de Sants-Badal. Ahora, los Mossos suman una nueva víctima mortal dentro de esta guerra de bandas que está dejando un rastro de muertos y heridos en la calles de Barcelona.