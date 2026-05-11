En Cataluña, los extranjeros violan siete veces más que los españoles y roban 22 veces más, a pesar de constituir el 18% de la población de esta comunidad autónoma. Son datos del informe que han enviado los Mossos d’Esquadra al Parlamento de Cataluña en respuesta a una pregunta del grupo de VOX.

Según los Mossos d’Esquadra, los extranjeros cometen el 60% de las agresiones sexuales en Cataluña pese a ser el 18% de la población. Es decir, por parte del colectivo de los extranjeros, que aproximadamente constituyen 1.500.000 de la población en Cataluña, se cometieron 1.004 agresiones sexuales en Cataluña.

Entre los detenidos por estos delitos sobresalen sobre los demás extranjeros, los oriundos del Norte de África. Mientras, las agresiones cometidas por individuos del colectivo de españoles (6.700.000) son 664.

Extranjeros cometen el 84% de los hurtos

Ante la falta de información detallada por parte del Gobierno Catalán, VOX solicito aclaraciones por parte de los Mossos d’Esquadra sobre la vinculación entre la inmigración y la delincuencia.

Y los datos de este informe hablan por sí solos. Los extranjeros son los protagonistas del 84,3% de las detenciones por hurtos durante 2025. En total, los Mossos practicaron 6.806 arrestos de extranjeros frente a 1.269 de españoles por este delito. El grupo más numeroso entre los detenidos es el de los ciudadanos procedentes de África. El informe, adelantado por el El Español, no detalla los agresores por países, sólo por continentes.

Extranjeros: el 73% de los robos violentos

Las cifras arrojan un resultado muy parecido cuando se trata de robos con violencia e intimidación: los extranjeros sumaron 5.335 detenciones, frente a 1.968 de españoles. Es decir, un 18% de extranjeros comete el 73% de los robos con violencia.

Las cifras revelan sin lugar a dudas que entre los autores de robos con violencia, vuelve a destacar sobre los demás el grupo de extranjeros provenientes de África que cometen más robos violentos que los españoles y los americanos juntos.

En homicidios y asesinatos, lo mismo

Respecto a los delitos por homicidios y asesinatos los extranjeros también encabezan los listados policiales con 190 extranjeros detenidos frente a 155 españoles. Lo mismo ocurre en cuanto a los delitos de lesiones y amenazas.

El informe es concluyente. Si tomamos los delitos más violentos (robos con violencia, agresiones sexuales y homicidios) tenemos un total de 9.320 detenciones, de las cuales 6.533 fueron extraneros. Esto supone que un 70,1% de los delitos violentos fueron cometidos por extranjeros.