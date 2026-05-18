Toda la verdad sobre el estado de salud de Luis Miguel tras su supuesto ingreso: «Eviten…»

Indiscutiblemente, uno de los artistas más queridos de habla hispana es Luis Miguel. El cantante ha logrado labrarse una carrera musical de éxito que le ha llevado a lo más lejos a nivel internacional. Pero, aunque sea una estrella de la música, no quita que sea una persona de carne y hueso. Por ello, recientemente, sus fans no han podido evitar preocuparse al ser conocedores de un fuerte rumor. Y es que, el nombre del cantante ha acaparado los titulares de los principales medios de comunicación por estar, supuestamente, ingresado en un hospital. Pues, indican que estaría en un hospital de Estados Unidos por problemas cardiacos.

A punto de cumplir 57 años, Luis Miguel estaría acompañado de su pareja, Paloma Cuevas. Pero, aunque la situación es alarmante, las cuentas de fans más importantes del artista se han pronunciado para desmentir esta noticia. Y es que, supuestamente, se habrían puesto en contacto con alguien del entorno cercano del mexicano. Por ello, teniendo en cuenta que son conocedores de la información real, han dejado claro que son «fake news». Asimismo, lejos de dejarlo aquí, han pedido que no se difunda este falso rumor más de lo que se ha expandido.

Fuentes cercanas desmienten que Luis Miguel esté teniendo problemas cardiacos

«Luis Miguel se encuentra en perfecto estado de salud», han empezado diciendo a través de un comunicado. «Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten la difusión, ya que son fake news», agregan.

«Les pedimos que se informen únicamente a través de los canales oficiales y no contribuyan a la viralización de este tipo de información no oficial. ¡Gracias por el respeto y apoyo incondicional de siempre!», citan desde la cuenta de fans @Luismigueltheidol. Pero, lejos de quedar aquí, la propia revista ¡Hola! ha querido desmentir también la noticia de la hospitalización de Luis Miguel.

«No existe ninguna información oficial que respalde ese rumor», citan. Y es que, programas de actualidad tan populares como El Gordo y la Flaca, han sido directos y han hablado del estado de salud del cantante. De hecho, han asegurado que se encuentra «estable». Por lo tanto, no es de extrañar que fuentes cercanas a Luis Miguel hayan querido alzar la voz para desmentir que el artista se encuentre mal de salud. Eso sí, mientras tanto, el mexicano sigue sin pronunciarse públicamente.

Sea como sea, lo que está claro es que, hasta que el cantante no se pronuncie, sus fans no se van a quedar tranquilos. Y es que, tras más de 40 años de carrera musical, el artista se ha convertido en uno de los más queridos por el público. Por ello, estos rumores han despertado una gran alarma social en Latinoamérica.