Ana Mena, entre lágrimas en ‘La Voz Kids’ tras vivir su peor momento: «Es muy duro»

La Voz Kids continúa emocionando a los espectadores de Antena 3 y en el programa de este pasado sábado, 17 de mayo, no iba a ser menos. El formato ha emitido las segundas audiciones y, tal y como se pudo ver, el talento no entiende de edades. Y es que los coaches se han quedado impresionados con los participantes que se están presentando este año. De hecho, entre los momentos que han marcado la noche, es inevitable no quedarnos con el megabloqueo de Luis Fonsi, el reencuentro de Edurne con Aitor o el emotivo momento de Ana Mena con un concursante. Y es que la cantante se mostró arrepentida de haberle dejado ir.

Todo sucedió cuando Oriol apareció en el escenario para cantar Jelaous, de Labrinth. El joven demostró ante todos el gran talento que albergaba. Pero, lamentablemente, ningún coach se dio la vuelta. Una situación que entristeció bastante al chico, pues se daba cuenta de cómo su sueño de ir adentrándose en la industria musical se frustraba, pero este rechazo en otras ediciones hubiera sido el final de su paso por La Voz Kids. Sin embargo, en la edición de este 2026 hay normas nuevas.

Ana Mena se sincera: «Estoy sintiendo ahora mismo lo que sentía cuando tenía 15 años»

La organización ha presentado el botón del arrepentimiento. De esta manera, los coaches pueden volver a tener la oportunidad de ir a por ese participante que dejaron escapar. Una segunda oportunidad para ellos y para los jóvenes artistas. Pues, en el caso de pulsarse el botón, ya están dentro del concurso. Por ello, teniendo esto en cuenta, Ana Mena ha querido darle una segunda oportunidad a Oriol.

Entre lágrimas, la artista se ha disculpado con el chico por no haberle elegido desde el primer momento. Y es que Ana Mena ha recordado los inicios de su carrera profesional. Pues, aunque ahora tiene mucho éxito como cantante, al principio nadie le daba la oportunidad.

«Me siento incluso mal y entiendo que no lo entiendas. Pues, hasta yo estoy enfadada con nosotros», le dijo ella mirando a Edurne. Pero, Oriol, por muchas palabras que le dijesen, ya tenía la tristeza reflejada en su cara. Pues, nadie le había elegido para formar parte de su equipo. «Lo miré y dije: Dios mío, estoy sintiendo ahora mismo lo que sentía cuando tenía 15 años y me decían que no», comentó Ana Mena en uno de los totales.

Ana Mena pulsa el botón del arrepentimiento

La cantante, completamente emocionada, no pudo evitar darle un fuerte abrazo al chico. «Me arrepiento enserio. Mira cómo estoy», le dijo. «Es muy duro», comentaba. Pues, al final, los participantes son niños con ilusiones. «Sería un buen arrepentimiento», le dijo Orozco. Unas palabras con las que ella se mostró de acuerdo. «Sería un buen arrepentimiento, pero hay que elegir otra canción eh», le dijo al chico.

Ante ello, el resto de coaches se quedó asombrado. Pues, estaban siendo testigos de cómo Ana Mena estaba a punto de pulsar el botón del arrepentimiento. «No es una cuestión de mejorar, sino de dosificar un poco y elegir la canción perfecta», le dijo al chico tras unirlo oficialmente a su equipo de La Voz Kids.