Ana Mena para los pies a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «No me tires de ahí»
En su regreso tras un descanso en la música
Ana Mena ha conseguido, tras años de esfuerzo, hacerse un hueco en el panorama musical. En Happy FM, todavía recordamos algunas entrevistas cuando era todavía una niña que triunfaba en televisión y comenzaba a dejar de lado su faceta como actriz, para centrarse en la música. Pese a lo competido de esta industria, gracias a su constancia lo ha conseguido, siendo un espejo en el que muchos nuevos artistas se fijan al comenzar sus carreras. Tras cerrar su gira cantando en Japón, la malagueña ha pasado una temporada lejos de los focos y centrándose en su pareja: el actor Óscar Casas. En este regreso ha querido pasar por El Hormiguero, donde es una invitada habitual desde hace años.
Lárgate es el título de la canción con la que vuelve, pero no es un tema más. Se trata del inicio de un cambio en su carrera, ya que asegura que se ha «cansado de ser políticamente correcta», por eso la letra está dedica a las personas que le han puesto la zancadilla durante su carrera. «Aquí me ves muy buenecita, rubia y tal, pero te puedo dar la tarde. En esta canción lo he soltado todo. La podemos soltar a todas esas personas que nos han hecho alguna putada. A ex, hombres, a cuernos, a cosas…», comentaba.
También ha querido hablar de la película Ídolos, donde conoció y compartió set de rodaje con su chico. «Es la primera película que se hace del mundial de MotoGP. Es una peli para toda la familia. Estamos grabando en circuitos reales, con coches reales, en carreras reales. Estábamos con Marc Márquez, Jorge Martín…», así lo ha contado a Pablo Motos.
Lo más curioso de ese papel, es que Ana se mete en la piel de una tatuadora, algo que no le pega nada, ya que el equipo le tuvo que poner tatuajes falsos para dar carácter a su personaje. «Imagínate, yo sin tatuajes…», ha reconocido ante las cámaras.
Extrañado, Pablo Motos le ha preguntado a su invitada si no lleva ninguno, a lo que ha reconocido que desde hace muy poco tiene uno: «Bueno, ahora tengo uno pequeñito». Eso ha despertado la curiosidad del presentador, que quería saber qué era y qué significaba, pero Ana se ha cerrado en banda: «No me tires de ahí».
En ese momento las hormigas, que habían salido de la mesa, comenzaron su interrogatorio para intentar sonsacar esa información: «¿Es un nombre? ¿Una fecha? ¿Un dibujo?». La invitada de El Hormiguero ha seguido guardando ese secreto: «No, no me tires de ahí».
En vista de que Ana estaba cerrada en banda, Pablo ha querido cambiar la pregunta para conseguir una respuesta: «¿Podríamos saber dónde?». Sobre eso, todavía muy tímida, la cantante ha querido desvelar que está situado en el bajo vientre, una zona casi íntima que no pensaba enseñar ante las cámaras. Es posible que este nuevo tatuaje tenga que ver con su relación con Óscar Casas, un tema del que prefiere no hablar ante las cámaras para no entrar en el mundo del corazón.
Temas:
- El Hormiguero