En 2025, más del 80% de los autónomos y pymes españolas utilizan software de facturación en la nube para gestionar sus negocios. La digitalización ya no es opcional: con la entrada en vigor de Verifactu en enero de 2027 para sociedades y julio de 2027 para autónomos, elegir un programa adaptado a la normativa Antifraude es más importante que nunca.

Por ese motivo, los programas de facturación con almacenamiento en la nube han pasado de ser una alternativa puntual a convertirse en una herramienta habitual para autónomos y pequeñas empresas. No se trata solo de emitir facturas, sino de tener una visión clara del negocio sin depender de un despacho ni de un equipo concreto.

Entre las soluciones más conocidas se encuentra el programa de facturación TS Facturas Billin, diseñado para quienes quieren llevar la facturación al día sin convertirla en una tarea pesada ni técnica.

¿Qué aporta la facturación en la nube frente al software tradicional?

Los programas de facturación online como TS Facturas Billin permiten trabajar desde distintos dispositivos sin depender de un ordenador ni de copias locales que pueden perderse. La información se guarda de forma segura en servidores remotos, con copias de seguridad automáticas y actualizaciones constantes sin intervención del usuario.

Además, estos sistemas suelen adaptarse mejor a los cambios normativos. En países como España, donde la legislación fiscal evoluciona con frecuencia, contar con un software que se actualiza solo es toda una ventaja.

Tabla comparativa de los mejores programas de facturación en la nube

A continuación presentamos una comparativa de los principales programas de facturación en la nube disponibles en España, con precios actualizados y características clave:

TS Facturas Billin: un programa que ofrece simplicidad orientada a resultados

TS Facturas Billin ha optado por un planteamiento práctico. Su interfaz prioriza la claridad y evita funciones superfluas que solo complican el uso diario. Emitir una factura, enviarla al cliente y comprobar si está cobrada no requiere formación previa ni largos recorridos por el menú.

El sistema permite conservar facturas, presupuestos y datos de clientes en la nube, lo que facilita consultar historiales completos en cuestión de segundos.

También incluye opciones para personalizar facturas, digitalizar tickets con su lector OCR y controlar el estado de cada documento, algo que resulta especialmente útil cuando se trabaja con varios clientes al mismo tiempo.

Otras alternativas relevantes del mercado

El ecosistema de programas de facturación en la nube es amplio y con muchas opciones, por eso, a continuación, queremos dejarte algunos ejemplos de las plataformas más destacadas, junto con lo que aportan según distintos tipos de necesidades empresariales:

1. FacturaDirecta

FacturaDirecta destaca por su enfoque sencillo y funcional. Permite crear facturas, presupuestos y albaranes sin curva de aprendizaje, algo que muchos autónomos valoran especialmente.

Sus informes de ingresos y gastos ayudan a entender la evolución del negocio sin necesidad de conocimientos contables. Además, la integración con métodos de pago online agiliza los cobros.

2. Quipu

Quipu se ha ganado un hueco entre autónomos y pymes que buscan una solución que combine facturación y contabilidad ligera.

Más allá de emitir documentos, Quipu automatiza la importación de movimientos bancarios y clasifica gastos, lo que ayuda a llevar al día la contabilidad sin ningún esfuerzo adicional.

3. Sage Business Cloud Accounting

Sage es un nombre con décadas de presencia en el software empresarial, y su versión en la nube mantiene esa reputación con funciones avanzadas. Sage Business Cloud Accounting ofrece desde facturación hasta gestión de inventario, integración con e-commerce y análisis financiero.

Su enfoque apunta a pequeñas y medianas empresas que requieren un conjunto más completo de herramientas de gestión.

4. Holded

Holded apuesta por la centralización. Facturación, CRM y gestión de proyectos conviven en una misma plataforma. Esto permite controlar clientes, tareas y resultados desde un único panel.

Es especialmente útil para equipos pequeños que trabajan por proyectos y prefieren no depender de varias herramientas para gestionar su actividad diaria.

Cada una de estas opciones responde a necesidades distintas. No todas priorizan lo mismo ni están pensadas para el mismo volumen de trabajo.

¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir un programa de facturación en la nube?

Elegir un programa de facturación en la nube no debería basarse solo en el precio o en una lista de funciones. La facilidad de uso, la estabilidad del sistema, el soporte técnico y la adaptación a la normativa fiscal influyen directamente en el día a día del negocio.

Por ello, TS Facturas Billin encaja bien en perfiles que buscan orden y agilidad sin complicaciones. Otras soluciones pueden resultar más adecuadas para estructuras más grandes o para quienes necesitan integrar la facturación con otros procesos internos.

La decisión final depende de cuánto peso tenga la facturación en la actividad diaria y de cuánto tiempo se quiera dedicar a gestionarla.

Cuando la facturación funciona sin fricciones, el negocio gana en tranquilidad. Y eso, en la práctica, también cuenta como rentabilidad.