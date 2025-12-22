Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 16 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta ficción han podido ser testigos de cómo Çagla se ha quedado sin palabras al pillar a Aziz en casa de Maral. Él no ha tardado en asegurar que su única intención era querer saber en qué lugar se encontraba el disco duro con las grabaciones de su infidelidad.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Harun ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para confesar a Maral que, en realidad, es su hermana. Eso sí, jamás ha podido aceptarla, por eso solamente la tiene como residente y su ayudante. Por si fuera poco, Umay se encuentra a Parla y trata de hacer todo lo que está en su mano para animarla, puesto que está profundamente deprimida por todo lo que ha vivido en las últimas semanas. Aziz ha querido disculparse con Seren y ha admitido que le fue infiel. Ella, como respuesta, decide entregarle un acuerdo de divorcio que él se niega en rotundo a firmar.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 22 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo, después de haber agredido a Aziz, Seren queda suspendida de su trabajo de forma temporal. Todo ello mientras Harun empieza a ser consciente de las consecuencias tras haber confesado a Maral que, en realidad, es su hermana.

Por si fuera poco, vamos a ver cómo Harun se ha hecho con el vídeo de la infidelidad de Aziz para que Seren pueda decidir qué hacer con ese material. A pesar de los esfuerzos, todo se complica por momentos, por lo que esa responsabilidad acaba en manos de Bahar. Todo ello mientras Seren trabaja con una abogada para saber qué plan llevar a cabo.

Así pues, opta por hacer creer a su marido que le ha perdonado para que baje la guardia y, así, poder pillar sus mentiras. La joven está profundamente convencida de que sigue con Maral, por lo que no va a parar hasta conseguir su cometido. No te pierdas la nueva entrega de Renacer que se emite esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.