Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 15 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer. De esta forma, pudimos ser testigos de cómo Aziz no duda un solo segundo en denunciar a Seren por agresión, por lo que la policía se la lleva a comisaría. Al llegar, Maral aparece como testigo. A pesar de todo, lo cierto es que Aziz se siente verdaderamente incapaz de firmar la denuncia, por lo que da el paso de retirarla. Es más que evidente que está desesperado por salvar su matrimonio, por lo que decide dimitir.

Bahar no tarda en enterarse de la noticia, por lo que trata de hacer todo lo que está en su mano para detenerle y que, de esta forma, no deje su puesto de trabajo. Seren, por su parte, quiere retirar su queja contra Aziz para no hacer más daño a Bahar. A pesar de todo, sí que tiene claro que quiere divorciarse y, si su marido se opone, no dudará un solo segundo en utilizar el vídeo que demuestra la infidelidad. Lejos de que todo quede ahí, Bahar se muestra más que decidida a hacer todo lo que esté en su mano para que aprenda y que se separen de manera civilizada, siendo buenos padres.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 16 de diciembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ser testigos de cómo Çagla pilla a Aziz en casa de Maral, y él le hace saber que solamente quería descubrir dónde estaba el disco duro con las grabaciones de la infidelidad. Harun confiesa que Maral es su hermana, pero nunca ha podido aceptarla.

Así pues, ese es el motivo por el que solamente la tiene como residente y su ayudante. Umay ha encontrado a Parla y hace todo lo que está en su mano para animarla, puesto que es consciente de que está profundamente deprimida. Aziz aprovecha la ocasión que se le ha presentado para sincerarse como nunca con Seren.

Por lo tanto, no solamente le pide perdón, sino que admite que le fue infiel. Ella, como respuesta, le entrega el acuerdo de divorcio, pero él se niega en rotundo a firmarlo. ¿Cuál será el próximo movimiento de la joven para conseguir su objetivo? No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.