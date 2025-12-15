Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 9 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Aziz ha descubierto que Seren no ha tenido reparos a la hora de poner una queja contra él y Maral. Es por eso que la junta no tarda en reunirse, y todo para decidir qué ocurrirá con ellos. Bahar opta por apoyar a Seren, a pesar de que eso signifique un notable distanciamiento con su propio hijo. Harún se reúne con Maral tras saber que está muy preocupada por si la echan del hospital.

En cuanto a Çagla, les sigue y descubre que Harun tiene insensibilidad congénita al dolor. Evren se sincera como nunca con Naz, desvelándole todos sus miedos y traumas tras haber perdido a su madre y hermana. Es más, asegura que pensó que no sería suficientemente bueno como padre. De esta forma, acaba prometiendo que se ocupará no solamente de ella, sino también del bebé, y que va a hacer todo lo que esté en sus manos para que no se sienta sola. Por si fuera poco, ha pedido que llamen Alí a su hijo. Seren, por su parte, cuenta al personal del hospital que su marido le ha sido infiel con Maral pero, en mitad del discurso, la policía la interrumpe de manera completamente inesperada.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 15 de diciembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ser testigos de cómo Aziz no duda un solo segundo en denunciar a Seren por agresión, por lo que la policía la lleva a comisaría. Al llegar, se da cuenta de que Maral se encuentra en ese mismo lugar en calidad de testigo. Finalmente, a pesar de todo, Aziz se ve incapaz de firmar la denuncia, por lo que decide retirarla.

Aziz se siente profundamente desesperado al no tener ni la menor idea de cómo salvar su matrimonio, por lo que decide dimitir. Aun así, Bahar se entera de lo ocurrido y se muestra decidida a detenerle con la intención de que no abandone su puesto de trabajo. Seren quiere retirar su queja contra Aziz con la firme intención de no hacer daño a Bahar.

A pesar de todo, tiene muy claro que quiere divorciarse si su marido se opone. Por lo tanto, debe utilizar el vídeo de la infidelidad. Bahar, por su parte, quiere que su hijo aprenda y que se separen de forma civilizada. Su objetivo no es otro que sepan ser buenos padres. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.