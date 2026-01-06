El 2026 ha comenzado de manera oficial y, con ello, ya se han empezado a presentar algunos de los estrenos que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses. Pero, aunque se avecinen muchas producciones de nuevas, lo cierto es que los fans siguen recordando también los grandes clásicos. De hecho, recientemente, Netflix Estados Unidos ha estrenado una icónica ficción protagonizada por el actor Jason Momoa. La serie se titula The Red Road y presenta la historia de Harold Jensen, un sheriff de un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Su objetivo es mantener la calma y la tranquilidad en la zona, pero no siempre es posible.

La tensión entre los habitantes y la comunidad nativa americana cercana provoca numerosas discrepancias y altercados. Pero, todo se complica para el protagonista cuando se ve involucrado en una serie de crímenes, corrupción y dilemas morales. Pues, su vida cambiará al conocer a Phillip Kopus, un peligroso y carismático líder de la comunidad nativa. De esta manera, episodio tras episodio, la producción transmite el mensaje de cómo algunas decisiones pueden llevarnos por el camino más oscuro y, con ello, sentenciar nuestra vida.

‘The Red Road’ triunfa en 2026

The Red Road no es una serie recién salida del horno. De hecho, vio la luz por primera vez en el 2014. Un lanzamiento que se llevó a cabo en SundanceTV y que cautivó a todos desde el primer episodio. Pero, no tanto como para alargar su presencia en la pequeña pantalla más de dos temporadas. Y es que, la primera temporada aterrizó con un total de seis capítulos, al igual que la segunda.

Ahora, más de diez años después, Netflix Estados Unidos la ha añadido a su catálogo audiovisual. Un lanzamiento que nadie vio venir, pero que ha servido de entretenimiento para estos primeros días del año. Pues, poco ha tardado en posicionarse como una de las tendencias más vistas de la plataforma de pago. La mejor opción para hacer una maratón, con una ficción corta, directa y rápida de ver.

De momento, en España no es posible verla. Pero, debido a su éxito en el país vecino, no se descarta que en algún momento pueda ser añadida en el catálogo de Netflix España. Una producción que cuenta en su elenco con populares rostros como los de Martin Henderson y Jason Momoa. Pero, lejos de quedar aquí, se suma el trabajo de Julianne Nicholson, Allie Gonino, Tamara Tunie, Kiowa Gordon y Annalise Basso.