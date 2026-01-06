Miley Cyrus, viral por cargar contra un fotógrafo por sus exigencias: «Si me gritas haré lo contrario»

Comienza el año y, con ello, vuelven a tener lugar algunos de los eventos más destacados y glamurosos de la temporada. El pasado fin de semana, el primero de este 2026, tuvo lugar los Palm Springs International Film Awards. Un evento que se realizó en California, Estados Unidos, y al que acudieron algunas de las celebridades más conocidas del momento. Miley Cyrus fue una de ellas, pues, entre otros aspectos, ha sido la encargada de ponerle voz a la canción principal de Avatar: Fuego y ceniza. Un encuentro donde, como suele suceder previamente, las celebridades pasaron por la alfombra roja para poder ser fotografiadas por la prensa.

Pero, fue precisamente por este momento que Miley Cyrus se ha hecho muy viral durante las últimas horas. Y es que, la cantante tuvo un pequeño desencuentro con uno de los fotógrafos. Al parecer, el hombre le gritaba y exigía que no se pusiera las gafas. Una manera de pedirlo que a la artista no le hizo nada de gracia. Por ello, de forma educada aunque con palabras firmes, se acercó a él para dejarle claro un par de cosas. Y es que, debido al mal comportamiento del fotógrafo, se dejó las gafas.

Miley Cyrus, viral por su respuesta

Un poco enfadada por la situación, se acercó al hombre para explicarle su postura. «Si me gritas, haré lo contrario de lo que me pides», le dijo de manera contundente. Ante esta situación, Miley Cyrus podría haber optado por irse o continuar en el photocall con las gafas. Pero, la joven, de 33 años, es muy profesional. Por ello, continuó posando sin las gafas.

Este momento, como no podía ser de otra manera, se ha viralizado en las redes sociales. Y es que, Cyrus no solo fue un claro ejemplo de profesionalidad, también de educación y saber estar. Por ello, los usuarios de las redes sociales no han dudado en ponerse de su parte. «Fueron muy groseros con ella», «Va guapísima y el fotógrafo empañó el momento», «Me tiene llorando» o «No se merece ese trato», han sido algunos de los comentarios.

Millie Bobby Brown también se ha mostrado muy molesta con las exigencias de los fotógrafos

Recordemos, no es la primera vez que una celebridad se defiende ante las exigencias de la prensa en un photocall. Hace unas semanas, la propia Millie Bobby Brown, actriz conocida por su papel en la serie de Stranger Things, también tuvo un desencuentro con la prensa. Pues, le gritaban que sonriera para las fotos. Un gesto que ella no estaba haciendo.

Completamente enfadada, Millie Bobby Brown se defendió. «¿Sonríe? ¡Sonríe tú!», le dijo al fotógrafo. Fue entonces cuando la actriz procedió a irse. Este tipo de situaciones reflejan la gran presión y exigencia a las que están sometidas algunas celebridades, mayoritariamente mujeres. Por ello, la manera tan calmada de resolver la situación por parte de Miley Cyrus ha sido muy aplaudida por todos.