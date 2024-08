Miley Cyrus se rompe al recordar su etapa como Hanna Montana: "No soy tan fuerte, voy a llorar".

Mucho ha cambiado Miley Cyrus desde que dejase atrás su etapa como Hanna Montana, pero lo cierto es que la artista no olvida para nada aquella etapa y la sigue recordando con cariño. La prueba es que no ha podido evitar las lágrimas al recoger un premio como Leyenda Disney, conseguido gracias a su papel en la popular serie de Disney Chanel.

La D23: The Ultimate Disney Fan Event ha dejado grandes momentos, como la entrega del premio a la artista, que ha conseguido tener una gran carrera musical después de la mítica ficción que marcó a millones de personas. Al subirse al escenario, los recuerdos han provocado que protagonice uno de los momentos más especiales de la noche.

Tras un emocionante vídeo repasando sus mejores momentos y la actuación de la cantante Lainey Wilson, que interpretó la canción The Best Of Both Worlds, uno de los éxitos de la serie, la artista no pudo aguantar las lágrimas. Tras recomponerse, se subio al escenario a dar su discurso, aunque avisó de lo que podía pasar: «No soy tan fuerte, voy a llorar. Las leyendas también sienten miedo, estoy asustada, pero lo hago y todos podéis hacerlo. Es legendario tener miedo y hacerlo».

Miley Cyrus reacting to “Best of Both Worlds” tribute on Disney Legends 🥹 pic.twitter.com/qjx4Gbfqyv — MileyUpdates | Fan Account (@MileyUpdates) August 12, 2024

Tras bromear con ser la salvadora de la compañía norteamericana, Miley se puso seria y quiso desmentir uno de los mitos que siempre rodean a este tipo de estrellas infantiles. «Hay un rumor de que en las oficinas crean a todos los niños Disney. Claramente, no fui creada y si lo hubiera sido, hubo un fallo en el sistema que hizo que funcionara mal entre los años 2013 y 2016. Lo siento, Mickey», aseguró recordando su etapa más alocada, momento en el que decidió romper por completo con su imagen de niña buena.

El origen de aquello fue su sonada actuación en los premios VMAs, en la que popularizó el twerking en todo el planeta gracias a su baile con Robin Thicke. Aquello le costó críticas enfurecidas de millones de personas que la seguían viendo como Hanna Montana y no como una chica de 20 años, que es lo que era realmente. Por ese motivo ha admitido que tuvo que acudir a terapia para superar aquello.

En su discurso, también ha habido tiempo para recordar anécdotas que ahora puede ver con cariño, como cuando salió al mercado su primera canción, titulada This is the life. Ha admitido que en aquel año 2006, cuando salio, que «nadie se la se sabía porque, en realidad, yo solo era una niña con una peluca rubia actuando en un centro comercial y con un gran sueño».

Pese a todo, Miley no reniega de su pasado y de los conseguido gracias a él: «Sigo orgullosa de haber sido Hannah Montana porque ella hizo a Miley en muchas maneras». Finalmente, ha querido dedicar este premio a «Hanna a todos sus «increíbles y fieles seguidores».

Miley Cyrus sigue rompiendo récords

“This award is dedicated to Hannah and all her amazing loyal fans and to everyone who has made my dream a reality. To quote the legend herself, ‘This Is The Life”, thank you.” – Miley Cyrus at Disney Legends pic.twitter.com/fx4YWNIFXs — MileyUpdates | Fan Account (@MileyUpdates) August 12, 2024

La cantante ha conseguido ser la persona más joven en la historia en ganar el premio Leyenda Disney, además de seguir siendo recordada por su papel, ya que la serie se sigue emitiendo. Siendo un éxito mundial, se trata de la ficción televisiva de mayor audiencia de la historia de Disney