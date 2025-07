Alon Aboutboul, actor de Batman y Rambo, muere a los 60 años tras desvanecerse en la playa

El actor israelí Alon Aboutboul ha fallecido este martes 29 de julio a los 60 años. Alon Aboutboul era conocido por sus papeles en la serie de FX Snowfall y las películas Rambo III, Munich y Batman: El caballero oscuro: La leyenda renace. Aboutboul falleció tras desplomarse en la playa de HaBonim, cerca de Tel Aviv, este martes por la mañana, según ha declarado su representante, Mark Teitelbaum. «Alon fue un actor brillante, un verdadero artista, un ícono israelí… pero, aún más importante, fue un padre cariñoso de sus cuatro hijos y un gran amigo mío y de muchos otros», ha declarado Teitelbaum. «Poseía una claridad moral y espiritual poco común. Como podrán imaginar, su familia está conmocionada. Lo extrañaremos profundamente. Que su memoria sea una bendición», ha destacado.

Aboutboul interpretó al Dr. Leonid Pavel en la última entrega de la épica trilogía de Batman de Christopher Nolan. Pavel era un físico nuclear ruso perseguido por el temible Bane, secuestrado de un avión de la CIA durante la emocionante escena inicial. Bane, interpretado por Tom Hardy, se prepara para saltar del avión y pronuncia la memorable frase: «Tranquilícese, doctor. Ahora no es momento para tener miedo. Eso viene después».

Nació en Kiryat Ata en Israel. Era judío sefardita de una familia de Egipto y Argelia. Aboutboul tuvo uno de sus primeros papeles cinematográficos en la película Ricochets de Eli Cohen de 1986, sobre un pelotón de soldados israelíes en el Líbano a mediados de los 80.

Ganó el Premio Ophir al mejor actor de reparto por su papel en Nina’s Tragedies, de Savi Gabizon, y compartió el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Jerusalén de 2008 con su coprotagonista Moshe Ivgy por su papel en Out of the Blue.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen Wild Dogs, A Place in Heaven y Forgiveness. Entre sus papeles internacionales en televisión se incluyen papeles en The German, Harem y Sirens.