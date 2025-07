Carmen Alcayde, contra Anita Williams tras sus palabras hacia Montoya: «No quería victimizarse y…»

La vuelta de Montoya al foco mediático sigue dando mucho de qué hablar. El sevillano ha regresado a la vida pública y lo ha hecho con el objetivo de continuar con su carrera y seguir creciendo a nivel profesional. Todo ello mientras se aleja cada vez más de su pasado en La isla de las tentaciones y de lo sucedido en Supervivientes 2025. Una vuelta de la que ya ha hablado Anita Williams en TardeAR, pero no ha sido la única. Ahora, Carmen Alcayde, como colaboradora televisiva y amiga del artista, ha querido pronunciarse sobre lo que está sucediendo entre la ex pareja de enamorados.

«Sinceramente, lo que me falta es autocrítica por parte suya y de sus padres», opinó la catalana sobre la entrevista de sus ex suegros en Telecinco. «No se puede tirar balones fuera y todo es mundo es culpable menos tú», indicó sobre el victimismo que le están queriendo dar al sevillano. «Su padre me ponía verde y condicionan bastante su opinión», comentó. Y es que, la joven, de 27 años, no dudó en desahogarse con el equipo del programa. Pues, tal y como ella explicó, está «cansada» del tema. «Tengo muy claro lo que he hecho. Me equivoqué, pero cuando una persona no te hace un lugar te lo das tú misma», dijo de manera contundente.

Lejos de quedar ahí, la pasada tarde del 29 de julio, Carmen Alcayde conectó en directo a través de una videollamada con el equipo de TardeAR. De esta manera, la colaboradora televisiva ha querido hablar de la intervención de Anita Williams en el programa y de lo que dijo.

Ante ello, la valenciana no ha tenido reparos en decir que Williams se contradijo públicamente con sus declaraciones. Pues, la joven manifestó que no echaba de menos a Montoya, pero confesó que ha requerido asistencia psicológica para superar la ruptura. Asimismo, y según la comunicadora, la ex concursante de La isla de las tentaciones dijo varias incoherencias.

«No quería victimizarse y lo ha hecho. Todo lo que dice no lo acaba haciendo», comentó Carmen Alcayde. Además, y desde su punto de vista, ha indicado que lo más conveniente para la catalana es adoptar una actitud más discreta. Unas palabras con las que ha querido decir que no debería de hablar tanto de Montoya y que sería mejor que se mantuviera al margen.

Carmen Alcayde sobre Montoya: «Él no quiere hablar de esto»

«Lo que debería hacer es quedarse al margen, si quiere, que no lo sé, recuperar su amistad con él», dijo. Asimismo, Carmen Alcayde explicó que ella ha hablado con el sevillano y él le ha manifestado su deseo de no tratar ningún tema que tenga que ver con Anita Williams.

«Él no quiere hablar de esto. Él está en su mundo, en su gimnasio. Hablamos porque somos colegas. Le he mandado fotos de mis niños, de mi novio…», comentó. Unas declaraciones con las que la periodista ha dejado claro que Montoya quiere comenzar de cero, pero esta vez sin la catalana.