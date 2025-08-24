Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras el GP de Hungría 2025

Marc Márquez acaricia el título de MotoGP. Volvió a ganar en Hungría, sumando su séptimo triunfo doblete –sprint y carrera– consecutivo. 37 más a su casillero que le permiten ampliar mucho la diferencia con su hermano Álex y con Bagnaia. 175 puntos le saca a su hermano, lo que hace que si en el siguiente gran premio le mete 10 puntos más a Álex, tendrá la primera oportunidad de ganar el Mundial en Misano. Todavía faltan ocho grandes premios por disputarse. Casi nada.

El de Cervera lo ha dejado ya claro. Quiere ganar el Mundial cuanto antes. Y eso sería en Misano. Tiene opciones. Si consigue meterle 10 puntos o más a su hermano en casa, podrá ganar el título en la de Valentino Rossi. Álex no pudo pasar de la decimotercera plaza, pero se mantiene segundo, con ventaja respecto a Bagnaia. Por su parte, Acosta, que fue segundo, asciende una posición y ya es sexto en el Mundial.

Clasificación del Mundial de MotoGP

Marc Márquez (ESP/Ducati) 455 puntos Alex Márquez (ESP/Ducati Gresini) 280 puntos Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 228 puntos Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 197 puntos Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati VR46) 153 puntos Pedro Acosta (ESP/KTM) 164 puntos Franco Morbidelli (ITA/Ducati VR46) 161 puntos Fermín Aldeguer (ESP/Ducati Gresini) 137 puntos Johann Zarco (FRA/Honda LCR) 114 puntos Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 109 puntos

Clasificación del Mundial de Moto2

Manuel González (ESP/LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) 204 puntos Arón Canet (ESP/Fantic Racing Lino Sonego) 179 puntos Diogo Moreira (BRA/Italtrans Racing Team) 173 puntos Barry Baltus (BEL/Fantic Racing Lino Sonego) 147 puntos Jake Dixon (GBR/ELF Marc VDS Racing Team) 132 puntos Celestino Vietti (ITA/Sync SpeedRS Team) 106 puntos Deniz Öncü (TUR/Red Bull KTM Ajo) 100 puntos Albert Arenas (ESP/ITALJET Gresini Moto2) 96 puntos Senna Agius (AUS/LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) 93 puntos Marcos Ramírez (ESP/Onlyfans American Racing Team) 89 puntos

Clasificación del Mundial de Moto3