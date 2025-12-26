Denuncian a la edil podemita de Palma por incitación al odio por su deseo de que «desaparezca Israel»

Denuncian a la única edil podemita del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, por incitación al odio por su deseo de que «desaparezca Israel».

La entidad proisraelí Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha adelantado que denunciará penalmente a la regidora de Unidas Podemos, por las declaraciones realizadas por la también coordinadora de Podemos en Baleares en un vídeo de un canal de Youtube.

Unas manifestaciones en las que contaba sus deseos para 2026, entre los que además figuraba, que hubiera una «Palestina libre del río al mar», «la expropiación de las viviendas de los fondos buitre» y «la bajada de los alquileres por ley».

En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, ACOM ha defendido que estas expresiones «aluden explícitamente a la desaparición de un Estado soberano», puesto comprenden una alusión directa a la «eliminación de la entidad política e institucional de un pueblo o nación determinada».

«Esta formulación trasciende la crítica política y entra en el terreno de la incitación a la violencia y al odio, lo que vulnera preceptos esenciales del ordenamiento jurídico español», han defendido.

Para la organización estas palabras podrían violar el artículo 510 del Código Penal, con el supuesto agravante de discriminación y extensión del delito por la «reiteración de expresiones similares en redes sociales y la difusión pública de las mismas potencian la gravedad de los hechos y su idoneidad para generar un clima de hostilidad o violencia».

Todo esto, al parecer de ACOM, son elementos que, conforme a la doctrina jurisprudencial, «excluyen la cobertura de la libertad de expresión cuando degeneran en fomento del odio o la violencia».

En ese sentido, han subrayado que la libertad de expresión es un derecho fundamental protegido constitucionalmente pero «no es absoluto». Por este motivo, han alegado que, a su juicio, no ampara manifestaciones que supongan incitación a la violencia, odio o discriminación, especialmente cuando se dirigen contra un grupo definido por su nacionalidad o identidad colectiva.

La denuncia que se presentará han avanzado que incluirá la copia de las publicaciones difundidas, referencias a la naturaleza pública y masiva de las mismas, así como las normas penales pertinentes para que sea valorada su posible tipificación como delito de odio y/o incitación a la violencia.

«ACOM reitera su compromiso con la defensa de la convivencia democrática y contra el antisemitismo, al apelar al cumplimiento estricto de las normas penales que protegen contra el discurso que pueda alimentar el odio o la violencia», han mantenido.