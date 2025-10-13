La edil podemita de la flotilla lloriquea porque el alcalde de Palma no la ha llamado por teléfono

La edil podemita de Palma, Lucía Muñoz, lloriquea ante los medios de comunicación cargando contra los políticos de Baleares, a los que acusa de no haber hecho «absolutamente nada» por mediar en su liberación. Todo ello, a sabiendas de que la política internacional es única y exclusivamente competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España.

«La presidenta del Gobierno balear; Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, no han movido ni un dedo. Podían hacer muchas cosas, pero ni siquiera han tenido el gesto de llamar a los familiares y han dejado tirada a una ciudadana palmesana secuestrada por un estado genocida. Creo que hemos hecho más por la liberación de Reyes que las instituciones de Baleares», apuntaba Muñoz.

En alusión al escándalo de cobrar su salario íntegro de concejal sin haber trabajado durante un mes y medio, la portavoz del partido morado en Palma sostiene que el dinero no se lo quedará ella y que pagará con su sueldo no trabajado la multa de 2.650 euros de Reyes Rigo.

La concejala Muñoz lleva 40 días haciendo total dejación de sus funciones como política municipal y sin pisar el Ayuntamiento de Palma. Primero, enrolada en la ridícula flotilla propagandística pro-Gaza y, desde el pasado martes, en Madrid junto a su asesora en el Consistorio, Alejandra Martínez, que también la ha acompañado en este mes largo de vacaciones pagadas por todos los palmesanos.

Muñoz no estuvo presente en el pleno ni en las comisiones informativas previas del pasado mes de septiembre y, pese a este abandono de sus obligaciones laborales, cobrará íntegro el sueldo de entre 2.500 y 2.800 euros netos al mes.

El culebrón de la Global Sumud Flotilla llega a su fin. La activista mallorquina que mordió a una funcionaria de prisiones israelí, Reyes Rigo, ha aterrizado este mediodía en Palma acompañada de las podemitas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez.

Durante alrededor de una hora, el aeropuerto de Son Sant Joan se ha convertido en una especie de mitin cutre de Podemos, con pancartas moradas, banderitas de Palestina y todo tipo de gritos contra Israel para recibir a las activistas mallorquinas, todo ante la incrédula mirada de muchos turistas.