La edil podemita Lucía Muñoz paga con su sueldo no trabajado la multa de 2.650 euros de Reyes Rigo

La edil podemita de Palma Lucía Muñoz pagará con su sueldo no trabajado la multa de 2.650 euros de Reyes Rigo, la única española integrante de la Global Sumud Flotilla que sigue arrestada en Israel y ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de la región de Neguev para ser deportada de vuelta a España.

La concejala Muñoz lleva 40 días haciendo total dejación de funciones de su labor como política municipal y sin pisar el Ayuntamiento de Palma. Primero, enrolada en la ridícula flotilla propagandística pro-Gaza y desde el pasado martes, en Madrid junto a su asesora en el Consistorio, Alejandra Martínez, que también la ha acompañado en este mes largo de vacaciones.

Muñoz no estuvo presente en el pleno ni en las comisiones informativas previas del pasado mes de septiembre y pese a este abandono de sus obligaciones laborales, cobrará íntegro el sueldo de entre 2.500 y 2.800 euros netos al mes.

Ambas activistas de Podemos decidieron posponer su regreso a Palma hasta que se materialice la deportación de su compañera de travesía Reyes Rigo.

Según informa el medio israelí Yedioth Ahronoth el tribunal de Beer Sheva ha aceptado el acuerdo después de que Rigo se haya declarado culpable de haber provocado daño corporal y de asalto agravado a una guardia de la prisión y haberse negado a entrar en su celda.

Finalmente, la acusación de haber mordido ha sido reemplazada por la de que clavó sus uñas en la funcionaria mientras se resistía. En virtud del acuerdo, finalmente el tribunal la ha condenado a diez días de prisión -que ya había cumplido- así como al pago de una multa de 10.000 séquels (unos 2.650 euros) y ha ordenado su deportación, que se producirá el sábado.

Durante su comparecencia, Rigo ha denunciado ante el juez que ha recibido malos tratos bajo custodia. «Nos golpearon, nos empujaron y el quinto día atacaron a mi amiga e intenté protegerla», ha relatado, según el diario israelí.

«Me cogieron por la cabeza y se me cayeron las gafas», ha añadido. Asimismo, ha contado que estaban 14 mujeres en una celda para cinco. «No nos dieron agua, la comida estaba podrida», ha denunciado.

Aunque desde Podemos se han mostrado felices por la «inminente liberación» de Rigo, han señalado que no estarán tranquilas hasta que su compañera «esté fuera de Israel y de regreso en casa». Su valoración del acuerdo alcanzado entre la defensa de la activista y la Fiscalía israelí, han apuntado, es de «una mezcla de alivio y profunda indignación».

Desde el entorno de Rigo han defendido que las acusaciones en su contra son «completamente infundadas» y que el proceso judicial «ha estado marcado por tratos injustos, humillaciones y arbitrariedades». Israel, han sostenido, está buscando «comprobar hasta dónde llega su impunidad».

Tanto Muñoz como la otra integrante de Podemos Baleares que viajaba en la Flotilla, Alejandra Martínez, han asegurado que seguirán «presionando» hasta conseguir el regreso a casa de Rigo y denunciando ante la comunidad internacional «la impunidad con la que actúa el Estado sionista».