La Policía israelí pide prisión preventiva para Reyes Rigo, la activista que mordió a una agente

La Policía de Israel ha pedido prisión preventiva para la activista mallorquina Reyes Rigo. La mujer, que viajó a bordo de la flotilla pro-Gaza, permanece detenida desde el pasado lunes acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico que le intentaron realizar las autoridades israelitas el día de su detención.

«La Fiscalía del Néguev presentó esta mañana un escrito de acusación y una solicitud de prisión preventiva contra una ciudadana española por agredir a una guardia en la prisión de Keziot», ha detallado la Policía en un comunicado.

En el escrito de acusación se indica que la acusada se negó a entrar en la celda tras ser detenida junto al resto de integrantes de la comitiva pro-palestina que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla. En ese momento, agredió a una funcionaria mordiéndole la mano causándole lesiones graves, según detalla el texto hecho público por las autoridades de Israel.

La activista, defensora de los Derechos Humanos, fue evacuada desde la cárcel de Ktziot a una comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, para ser interrogada. Misma en la que desde el momento de los hechos permanece hasta día de hoy.

Según reza el comunicado de la Policía de Israel, se tomarán «medidas enérgicas» contra cualquier otro intento de la mujer «de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos, y llevará a los implicados ante la justicia».

La detención de Rigo en Israel se había prolongado por petición del Tribunal en Beersheva hasta este viernes. Tras esta solicitud de prisión preventiva, lo que no está claro es cuándo podría procederse a su liberación.